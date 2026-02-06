「個包装だから使いやすい」気になるときにサッと使える便利な100均シート

スニーカーを頻繁に履いていると、ソールの黒ずみや汚れが目立ってきますよね。でも、毎回丸洗いするのは正直かなり面倒…。なんとダイソーに、手軽にスニーカーのソールをきれいにできる商品がありました！個包装タイプのひたひたなシートで、汚れをスッキリ落とせて快適。気になるときにサッと使えて便利ですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：スニーカークリーナー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：180mm×160mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480894416

個包装だから使いやすい！ダイソーの『スニーカークリーナー』

外に出るたびに履くスニーカー、気づくとソールの黒ずみや汚れが目立ってきます。でも、毎回丸洗いするのは正直かなり面倒…。

特に時間がない日や、そこまで汚れていないときは「もう少し手軽にきれいにできたらいいのに」と思うことが多くありました。

そんなときにダイソーで見つけたのが、『スニーカークリーナー』です。筆者が購入した店舗では、シューケアグッズ売り場に置かれていました。

1枚ずつ個包装されているという珍しい仕様です。

必要な分だけ使えるので持ち運びにも便利！

10枚入りで110円（税込）と、試しやすい価格なのもうれしいポイント。

お手頃なのでリピート購入もしやすいです。

液がしみ込んだウェットシートタイプで使い勝手も抜群！

使い捨てできるので片付けの手間も省けます。

拭くだけで汚れがスッキリ！気になったときに手軽に使える◎

開封してみると、シートはしっかりと液が含まれていて触るとひたひた。

軽く絞ると水気が出てくるほどで、乾いたシートとはまったく違います。

これは汚れもしっかり落とせそうだな、と使う前から期待大！

シートでスニーカーを擦っていくと、少しずつ泡立ってくるのが分かります。力を入れすぎなくても汚れに反応してくれる感じで、磨いていてもストレスはありません。

香りはレモンのような爽やかさがあり、掃除中も不快感がないのが好印象でした。きつすぎない香りなので、室内で使っても気になりません。

ちなみに今回磨いたスニーカーは、汚れ具合的に1足で2枚使用しました。使用量の目安も「1足につき2枚」とされているので、その通りといった印象です。

特に真っ黒になっていたソール部分は、目に見えて白さが戻り、見た目の清潔感がかなりアップしました。ただ、擦れによる汚れが強く入り込んでいる部分は、完全に真っ白とまではいかず…。

とはいえ、サッと拭いただけでここまで変わるなら十分だと思います。

丸洗いするほどではないけれど、汚れが気になるときや、大事な予定の前にうっかり汚してしまったときにはかなり便利。個包装なので持ち運びもしやすく、使い切る前に乾いてしまう心配が少ないのも安心です。

スニーカーを手軽にきれいにしたい方は、ぜひ試してみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。