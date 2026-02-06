手持ちのアレをサポート！500円でも安い100均家電
商品情報
商品名：スマートフォン ワンハンドシャッター
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：W77×D32×H88mm
重量（約）：59g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4984279642849
スマホで撮影するときの持ちにくさや手ブレ問題に困ってた…
スマホで写真を撮るとき、サイドボタンのシャッターが意外と押しにくいことってありませんか？
指先に力を入れた瞬間、画面がわずかに揺れてしまう…。特に片手撮影だと、このブレが気になる場面が多い印象があります。
そんな悩みを解消してくれる優れモノが、ダイソーのモバイルグッズ売り場に並んでいました！
多機能グリップがパワーアップして帰ってきた！ダイソーの『スマートフォン ワンハンドシャッター』
以前ダイソーではスマホ用グリップが発売され、かなり話題になったことがありました。
ですが、最近はほとんど見かけず…。正直、もう出会えないと思っていたところで見つけたのが、この ワンハンドシャッターです。
製造元メーカーは、ハイディスク。USBメモリやSDカードなどを中心に展開している有名な日本のメーカーです。品質に期待が高まります！
保証書付きなのも安心ポイントです。
対応機種は、iOS5.1／Android 4.44以降。
幅6.5〜8.3cmのスマートフォンかつ、音量の＋ボタンで撮影可能な機種に対応しています。
デザインは以前の商品とそう変わらないように思います。
グリップの表面にはシボ加工。プチプラということもあり、見た目はややチープ感があります。
スマホを当てる背面側にはパッド付き。以前のタイプよりラバー感があり、装着時の安定感がUPしている感じがします。
ケースをつけたままでも装着できる！遠距離からの撮影にも対応！
固定はバネ式で、ケースを付けたままでも装着可能です。
手持ちのケースを3つほど試しましたが、いずれも問題なしでした。
シャッターボタンは取り外し可能です。遠距離からの撮影にも対応しているのが嬉しいポイント！
電源はCR2016のコイン電池1個（別売）。
電池蓋の開閉には精密ドライバー（プラス0番またはプラス番）が必要です。
ボタンを1秒以上長押しすると電源が入り、LEDライトが緑色に点滅します。
初回はBluetooth接続でペアリングを行います。スマホ側で「HD-BTOHS」を選択すればOKです。
グリップのおかげで圧倒的に持ちやすい！片手撮影も簡単で手ブレしにくい！
スマホに装着するとこんな感じです。見た目は本格的なカメラのよう！
実際に構えてみると、グリップのおかげで指が引っかかりやすく、何も装着していない時と比べて、持ちやすさが違います。
手の中でスマホが遊ばず、カメラを構えやすいです。これなら手ブレの心配も減りそう！
シャッターボタンも大きめで、軽い力で押せます。
スマホのサイドボタンのように力を込める必要がないため、撮影時のブレが起きにくい印象です。
シャッターボタンはスライドして取り外し可能。
Bluetooth接続なので、スマホから離れた位置でも操作できます。
約10m離れても感知してくれるから、自撮りや集合写真を撮る時に大活躍です。
三脚用のねじ穴（ねじ規格：1／4-20UNC）も付いていて、使い方の幅が広がります。
今回は、ダイソーの『スマートフォン ワンハンドシャッター』をご紹介しました。
これだけ多機能なのに、お値段550円（税込）は安いくらいです。
以前のタイプが話題になっただけに、この商品が売り切れるのも時間の問題かもしれません。
気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。