冷凍庫も体もスッキリしちゃうかも？！画期的な100均キッチングッズ

ごちゃつきやすい冷凍。余ったご飯などを保管しようとすると、かさばってスペースが足りなくなることがありますよね。そんなお悩みを解決してくれる商品が、ダイソーのキッチングッズ売り場にあります！食材の形を整えられるうえ、食事管理にも一役買ってくれる優れもの。冷凍庫も体型もスッキリさせちゃいましょう♪

商品情報

商品名：ラップパッカー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：104×104×30mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4956810806850

冷凍庫がごちゃごちゃに…そんな悩みとはもうおさらば！

余ったご飯などを冷凍する時、意外とかさばって冷凍庫を圧迫してしまうことがありますよね。そんな時に使ってみてほしいのが、この『ラップパッカー』というアイテム。冷凍庫がスッキリ片付く、画期的なアイテムなんですよ。

サイズは約104×104×30mm。材質はポリプロピレン。耐冷・耐熱温度は−20℃・120℃です。

フレームと押し具のセットが入っていて、お値段は￥110（税込）です。早速使っていきます！

冷凍庫も体もスッキリしちゃう！？ダイソーの『ラップパッカー』

まずはフレームの上にラップを広げます。

押し具でラップを押さえ、凹みを作ります。

凹ませた部分にご飯を入れ、フレームの高さまで盛っていきます。

ラップで包み、押し具で押さえると…

約120gのご飯の塊が完成します！

ちなみに、お茶碗1杯分は約150g〜180gといわれているので、一塊は平均よりちょっと少なめな量です。食事管理にはもってこいですし、どんぶりを作る時はご飯の塊を2つ解凍するとちょうどいい印象。量を調整しやすい絶妙なラインが高評価です。

Mサイズ（縦189mm以上×横177mm以上）のチャック付き袋なら、4個入るサイズ感。ご飯の形を整えて保管できるので、冷凍庫の中がスッキリします。工程も簡単なので無理なく使い続けられるのがGOOD。ご飯はもちろん、ひき肉なら1個あたり約100gで塊を作れるので、汎用性も抜群ですよ。

今回はダイソーの『ラップパッカー』をご紹介しました。

冷凍庫の整理にも食事管理にも一役買ってくれるアイデアグッズ。気になった方はぜひ、ダイソーのキッチングッズ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。