冷凍庫も体もスッキリしちゃうかも？！画期的な100均キッチングッズ
商品情報
商品名：ラップパッカー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：104×104×30mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4956810806850
冷凍庫がごちゃごちゃに…そんな悩みとはもうおさらば！
余ったご飯などを冷凍する時、意外とかさばって冷凍庫を圧迫してしまうことがありますよね。そんな時に使ってみてほしいのが、この『ラップパッカー』というアイテム。冷凍庫がスッキリ片付く、画期的なアイテムなんですよ。
サイズは約104×104×30mm。材質はポリプロピレン。耐冷・耐熱温度は−20℃・120℃です。
フレームと押し具のセットが入っていて、お値段は￥110（税込）です。早速使っていきます！
冷凍庫も体もスッキリしちゃう！？ダイソーの『ラップパッカー』
まずはフレームの上にラップを広げます。
押し具でラップを押さえ、凹みを作ります。
凹ませた部分にご飯を入れ、フレームの高さまで盛っていきます。
ラップで包み、押し具で押さえると…
約120gのご飯の塊が完成します！
ちなみに、お茶碗1杯分は約150g〜180gといわれているので、一塊は平均よりちょっと少なめな量です。食事管理にはもってこいですし、どんぶりを作る時はご飯の塊を2つ解凍するとちょうどいい印象。量を調整しやすい絶妙なラインが高評価です。
Mサイズ（縦189mm以上×横177mm以上）のチャック付き袋なら、4個入るサイズ感。ご飯の形を整えて保管できるので、冷凍庫の中がスッキリします。工程も簡単なので無理なく使い続けられるのがGOOD。ご飯はもちろん、ひき肉なら1個あたり約100gで塊を作れるので、汎用性も抜群ですよ。
今回はダイソーの『ラップパッカー』をご紹介しました。
冷凍庫の整理にも食事管理にも一役買ってくれるアイデアグッズ。気になった方はぜひ、ダイソーのキッチングッズ売り場をチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。