全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の「グランスタ」改札外ベスト10特集で、5位だった『天ぷら串とまぶしめし ハゲ天』を紹介します。

老舗の技が生きた創作串天の楽しさをぜひ一度味わって！

銀座の老舗『ハゲ天』。特製ブレンドのゴマ油と、卵たっぷりの薄衣でサクッと揚げた天ぷらがおいしいのは言うまでもない。でも、それだけじゃないんだな。店名にもある、他店にはないここだけのアプローチがいいのだ。

天ぷら串とお食事セット3080円（天ぷら串8本、ミニ天丼＜またはミニ天茶＞、食前スープ、茶碗蒸し、漬物、赤だし）

『天ぷら串とまぶしめし ハゲ天』天ぷら串とお食事セット3080円（天ぷら串8本、ミニ天丼〈またはミニ天茶〉、食前スープ、茶碗蒸し、漬物、赤だし） 鮭といくら、紅生姜とソースでまさにたこ焼きな里芋、竜田揚げされたブリなど、アイデア豊かに素材を活かした天ぷら串が楽しい

お気に入りその1「まぶしめし」。お櫃の上のかき揚げをご飯と混ぜたら、天ぷらを3つの食べ方で味わえる。まずは塩や薬味でシンプルに、次は天丼タレをかけて天丼に、最後は熱々の茶ダシで天茶にというわけだ。

その2は「天ぷら串」。季節の素材をひと口サイズの串天にした創作天ぷらなんだけど、これがオリジナリティに溢れている。かき柴漬けタルタル、里芋たこ焼き風、蓮根明太……。素材を活かす老舗の技とアイデアが合体してこそ生み出されるユニークなおいしさ。毎月変わる串がまた楽しみ！

［店名］『天ぷら串とまぶしめし ハゲ天』

［住所］グランスタ八重北1階

［電話］03-6810-0910

［営業時間］11時〜23時（※水・木・金は〜22時LO、土・日・祝・月・火〜21時半LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩1分

※画像ギャララリーでは、エビたっぷりのサクサクかき揚げがのったまぶしめしの画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

撮影／小島昇、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

