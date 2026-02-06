日テレがJ1百年構想リーグ開幕戦 FC東京対鹿島を生中継！ 解説は北澤豪＆柿谷曜一朗…森保一監督のゲスト出演も決定
日本テレビ系全国ネット（28局）は、2月7日（土）13時30分キックオフの明治安田J1百年構想リーグ開幕戦のFC東京対鹿島アントラーズを生中継する。解説は元日本代表の北澤豪、柿谷曜一朗に決定。またゲストとして日本代表の森保一監督の出演が発表された。
放送日時
2月7日（土）13時30分〜15時40分（※最大10分延長）
出演
●主音声
ゲスト：森保一監督（日本代表監督）
解説：北澤豪（元日本代表MF）柿谷曜一朗（元日本代表FW）
実況：山本紘之（日本テレビ）
リポート:ラルフ鈴木（日本テレビ）
●副音声
ゲスト:吉永拓斗（劇団ひまわり）
進行:伊藤遼（日本テレビ）
番組内容
・森保一監督生出演
・データで楽しむJリーグ（昨季&リアルタイムデータ）
・副音声「データとプロフィールクイズで楽しむJリーグ」
・ハーフタイム両監督インタビュー・AI勝敗予測
YouTube日テレスポーツch
12:40頃-13:15頃 試合前練習ライブ配信
13:30頃-15:40頃 副音声放送席ライブ配信
放送日時
2月7日（土）13時30分〜15時40分（※最大10分延長）
出演
●主音声
ゲスト：森保一監督（日本代表監督）
解説：北澤豪（元日本代表MF）柿谷曜一朗（元日本代表FW）
実況：山本紘之（日本テレビ）
リポート:ラルフ鈴木（日本テレビ）
●副音声
ゲスト:吉永拓斗（劇団ひまわり）
進行:伊藤遼（日本テレビ）
番組内容
・森保一監督生出演
・データで楽しむJリーグ（昨季&リアルタイムデータ）
・副音声「データとプロフィールクイズで楽しむJリーグ」
・ハーフタイム両監督インタビュー・AI勝敗予測
YouTube日テレスポーツch
12:40頃-13:15頃 試合前練習ライブ配信
13:30頃-15:40頃 副音声放送席ライブ配信