工藤静香、次女Koki,の誕生日を豪華過ぎる手料理で祝う「ほんとに素敵なお母様」「芸術作品みたいで綺麗」
歌手の工藤静香さんは2月5日、自身のInstagramを更新。次女・Koki,さんの誕生日に豪勢な手作り料理を作ったようです。
【写真】工藤静香の豪華手作り料理
工藤さんは「どんなに手間がかかっても喜んでもらえると嬉しくてね な〜んでも作りたくなりますよね。笑」と、自身の気持ちを明かしています。
コメントでは、「芸術作品みたいで綺麗〜」「ほんとに素敵なお母様！」「お母さんの愛情たっぷり料理」「お誕生日おめでとうございます」「愛が詰まったお料理」「ママの手作り料理すごい美味しそう」「美味しそうぉぉぉ」「素晴らしい」と、絶賛の声が集まりました。
「ほんとに素敵なお母様！」工藤さんは「次女23 お花をテーマにしたバースデー」とつづり、写真5枚と動画1本を載せています。ケーキや刺身、サラダなどを作ったようです。特に写真の1枚目ではイチゴをふんだんに使った豪華過ぎるケーキを披露。手作りとは思えないクオリティーです。
手作り料理を多数公開自身のInstagramで手料理ショットをたびたび公開している工藤さん。1月19日には手作りチーズケーキを披露していました。ほかにも、おいしそうな料理ばかり公開しているので、気になる人はぜひ工藤さんのInstagramをチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)