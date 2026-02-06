「治安がいい」と思う静岡県の市ランキング！ 2位「浜松市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
安心して暮らせる街には、穏やかな雰囲気や地域のつながり、清潔で整った環境など、さまざまな魅力が詰まっています。犯罪が少なく、誰もが安心して外出できる街は、多くの人にとって理想の住まいといえるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「治安がいいと思う市に関するアンケート」を実施しました。その中から、「静岡県の市で『治安がいい』と思う市」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「仕事で何回か行ったが、店員さんがやさしい雰囲気の方が多かった」（30代女性／愛知県）、「地域のコミュニティが密接で、住民同士の支え合いの中で生活できる環境があるから」（40代女性／福井県）、「企業が多く発展しつつ、地域ボランティア活動が活発で住民の自治意識が高いから」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「前に住んでいた人から住みやすくて良いところだときいていたから」（50代女性／北海道）、「のどかな環境で犯罪率も低いので治安がいいと思います」（30代女性／愛知県）、「県庁所在地ですので、ある程度道路や警備が整っているから」（40代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：浜松市／48票静岡県の西部にある政令指定都市で、遠州灘に面した海沿いの街です。楽器やオートバイなどの製造業が盛んな“ものづくりの街”としても知られています。浜名湖の美しい景観や、東海道新幹線をはじめとした交通アクセスの良さも魅力の1つ。市では高齢者や地域の事業者による見守り活動、防犯パトロールなどを積極的に行っており、安心して暮らせる環境づくりに取り組んでいます。
1位：静岡市／56票静岡県の県庁所在地で、中部地域に位置する政令指定都市です。東海道新幹線や東海道本線が通っており、東京や名古屋へのアクセスも便利。商業や行政の中心として発展しながらも、自然が身近に感じられる穏やかな街です。政令指定都市の中でも犯罪発生率が低く、地域住民と警察が協力して行うパトロールや、文教地区の落ち着いた環境が「治安の良さ」という評価につながっているようです。
