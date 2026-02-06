「え、、、、なんで？？」高橋みなみ、人気アイドルの姿に驚き「ついにご対面！」「頭が2つあるしんよ」
元AKB48でタレントの高橋みなみさんは2月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。とあるアイドルのシュールな写真を公開しました。
コメントでは「ついにご対面！！！たかみなの仕事現場まで会いに来てくれる後輩、最高すぎます！しかもたかみなヘアスタイル付き 本当に面白いな子！この機にもっと仲良くなれるといいですね〜」「あっ……………頭が2つあるしんよ」「たかみなレーン待ちの方1名www」「東海テレビまで入ってきたオタク約１名ですね」「おっと！これは…合成か？」「出待ち？笑笑」といった声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「たかみなレーン待ちの方1名www」高橋さんは「え、、、、なんで？？」とつづり、2枚の写真を投稿。テレビ局の収録現場と思われる場所に、SKE48の相川暖花さんが笑顔で立っています。後ろにいるだろう人物と重なっているのか、頭が2つあるようにも見える、特徴的なヘアスタイルです。また、かわいらしい衣装からは美脚があらわになっています。
「本日の握手会、ヲタク約1名」同ポストには「え？もしかして、彼女の握手会で1人しかファンが居なかったときのオマージュ！？」「彼とオーバーラップする」との声も。実は相川さん、2025年4月12日に「本日の握手会、ヲタク約1名」とつづり、自身のファンと思われる男性が笑顔で手を振っている写真を投稿していました。今回高橋さんがポストした写真は、この時のものと構図が似ているため、もしかしたらオマージュかもしれません。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
