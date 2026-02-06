¶áÌ¤Íè¤Î²£ÉÍ¤¬ÉñÂæ¤Î¡Ö18TRIP¡×¤¬¥ê¥¢¥ë²£ÉÍ»Ô¤È¥³¥é¥Ü¡¡à´Ñ¸÷¶èÄ¹á¤¬Ã´ÅöÃÏ°è¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡Ú2¡¿7¡Á23¡Û
¶áÌ¤Íè¤Î²£ÉÍ¡ÖHAMA18¶è¡×¤¬ÉñÂæ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ö18TRIP¡Ê¥¨¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¡Ë¡×¤È¡¢¸½¼Â¤Î²£ÉÍ»Ô¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡£
´Ñ¸÷¶èÄ¹¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤¢¤Î¥¥ã¥é¤¿¤Á¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡Ä¡¡¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¾ðÊó¾ÜºÙ
2026Ç¯2·î7Æü¡Á2·î23Æü¤Î´ü´Ö¡¢¤Þ¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¡Ø18TRIP¡Ù¡ß²£ÉÍ»Ô¡×¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
2·î21Æü¤È22Æü¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ö18TRIP¡×¤ÎÂç·¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHAMA¥Ä¥¢¡¼¥ºpresents "¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥é¥¤¥Ö" ¡ÝSparkle¡Ý¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤ò²Î¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö18is¡Ê¥¢¥¤¥Ó¥¹¡Ë¡×¤¬³èÌö¡£
¡Ö18is¡×¤¬ºîÃæ¤Ç"´Ñ¸÷¶èÄ¹"¤òÌ³¤á¤ë£´¶è¡ÊÀ¾¶è¡§À¾±àÎý²ç¡¢ÊÝÅÚ¥±Ã«¶è¡§¸Þ½½ÃÝ¤¢¤¯ÂÀ¡¢¹ÁËÌ¶è¡§ËÌÊÒÐÔ¿Í¡¢Àô¶è¡§ËªÇµ²° Æä¡ËµÚ¤Ó¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø¡ÊÂç¹õ²ÄÉÔ²Ä¡Ë¤Ç¡¢¡ÖYOKOHAMA ¶è½ä¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼#00¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¥¹¥¿¥ó¥×³ÍÆÀ¤´¤È¤Ë¡Ö´Ñ¸÷¶èÄ¹¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¾Ò²ð¥ì¥Ý¡¼¥È²èÁü¡×¡¢¥¹¥¿¥ó¥×3¸Ä¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥ÛÍÑÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¡×¡¢¥¹¥¿¥ó¥×5¸Ä¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¡Ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ê°ú´¹¤Ï2·î21Æü¡Á23Æü¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å9»þ¤Î¤ß¡¢¾ì½ê¤Ï¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø¤Î¤ß¤é¤¤¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´Ñ¸÷¶èÄ¹¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¾Ò²ð¥ì¥Ý¡¼¥È²èÁü¡×¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë´Ñ¸÷¶èÄ¹¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢´Ñ¸÷¶èÄ¹¤¿¤Á¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
³Æ¥¨¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦À¾¶è¡ÊÀ¾±àÎý²ç¡Ë¡§²£ÉÍ±Ø´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê
¡¦ÊÝÅÚ¥±Ã«¶è¡Ê¸Þ½½ÃÝ¤¢¤¯ÂÀ¡Ë¡§¥¤¥ª¥óÅ·²¦Ä®¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡¡ £²³¬¥¤¥ª¥óÄ¾±ÄÊ¸¶ñÇä¾ì
¡¦¹ÁËÌ¶è¡ÊËÌÊÒÐÔ¿Í¡Ë¡§¥¥å¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥×¥é¥¶¿·²£ÉÍ¡¡£´³¬À¾Â¦¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë
¡¦Àô¶è¡ÊËªÇµ²° Æä¡Ë¡§¤æ¤á¤¬µÖ¥½¥é¥È¥¹¡¡£²³¬Ìµ°õÎÉÉÊÁ°¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼ÉÕ¶á
¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø¡ÊÂç¹õ²ÄÉÔ²Ä¡Ë¡§Ãæ±û²þ»¥½Ð¤Æ±¦¼ê²þ»¥µ¡ÊÂ¤ÓÉÕ¶á¡¡¢¨2/16¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¤Ï¤ß¤é¤¤¥Á¥å¡¼¥Ö¡ÊÃÏ²¼3³¬²þ»¥³°¥³¥ó¥³¡¼¥¹¡Ë
16Æü¤«¤é¤Ï¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø¤Î¤ß¤é¤¤¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
22Æü¤Þ¤Ç¤Ï¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø¤ò¡Ö18TRIP¡×¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¡¢°ìÉô¼«Æ°²þ»¥µ¡¤âÁõ¾þ¡£¤½¤Î²þ»¥¤«¤é½Ð¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢Âç¹õ²ÄÉÔ²Ä¤Î¡ÖHAMA NICE TRIP¡×¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£