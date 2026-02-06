『ズートピア』公開10周年記念 “ドーナツパーティー”テーマのグッズが登場
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー映画『ズートピア』公開10周年を記念した新コレクションを、ディズニーストア店舗で13日より発売する。また、ディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストアでは先行して10日より順次発売する。
【写真】ジュディ＆ニックたちがドーナツに変身
ディズニーストアから、『ズートピア』公開10周年を記念した新コレクションが登場。テーマは“ズートピアのドーナツパーティー”。ジュディ・ホップスやニック・ワイルドたちが、パーティーグッズを身につけて、ドーナツやドリンクを持って楽しむにぎやかな描き起こしアートとなっている。10周年にちなんだ「10」の数字が隠れた、遊び心あふれるデザイン。
ぬいぐるみはジュディとニックに加え、ドーナツが大好物のクロウハウザーがラインナップ。両手にドーナツを持ってうれしそうな姿がキュート。ぬいぐるみキーチェーンは、キャラクターをモチーフにしたドーナツ5種セットが登場する。
さらに、タンブラーやポーチなどの雑貨から、トートバッグやキャップなどのファッションアイテムまで幅広く展開。長袖Tシャツは、ペアで並ぶとジュディとニックが乾杯しているように見える背面アートがポイント。ティッシュボックスカバーはドーナツの箱をイメージしたユニークなデザインで、日常を楽しく演出する。
また、『ズートピア』のキャラクターやモチーフを取り入れたファッションアイテムが登場。警察官のジュディが着ている制服をイメージしたベスト付き長袖シャツやハット、ニックをイメージしたブルゾンやハットなど、キャラクターになりきって楽しめるアイテムがラインナップする。さらに、アイスキャンディーやニンジン型レコーダーペン、ドーナツ屋さんなど、作中に登場するモチーフを取り入れたショルダーバッグやポーチなども登場。作品の世界観を感じられる存在感のあるデザインで、パークへのおでかけにもぴったりとなっている。
