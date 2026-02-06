「気を失った？」赤信号の交差点に進入し別の車と衝突…信号無視で直進する危険な運転も　各地で目撃

福岡・那珂川市で信号無視の車が、別の車と衝突する事故の瞬間がカメラに捉えられた。衝突した車がはじき飛ばされるほどの衝撃だった。また、北海道・千歳市では、赤信号での交差点に突入する危険な運転も…。幸い急ブレーキで回避したが、衝突寸前だったという。

ノーブレーキで信号無視…衝突事故の瞬間

福岡・那珂川市で2日午後に撮影されたのは、信号無視が引き起こした事故の瞬間だ。

画面右から走ってきた黒い車は、赤信号の交差点に進入すると、赤い車に衝突。ぶつけられた赤い車ははじき飛ばされた。

目撃者は、「あれは避けようがないし、多分一瞬、（赤い車の運転手は）気を失われたのかなと」と事故の衝撃を語っている。

事故直後、信号無視をした車に乗っていた人物は赤い車にすぐに駆け寄っていた。衝突から約8分、救急車が到着した。

警察によると、この事故でけが人が出たという。警察は詳しい事故の原因を調べている。

あわや“衝突”赤信号で交差点に突入

一方、北海道・千歳市の交差点で4日午前、危険な信号無視が目撃された。

信号が青になり、前の車が左折しようとした瞬間に撮影されたのは、赤信号の交差点を突っ切る青い車。前の車は思わず急ブレーキをかけていた。

衝突しかねない危険な場面に、目撃者は「『危ない！何やってるの？』とびっくりしました」と語った。

目撃者によると、青い車を運転していたのは30代くらいの男性だったという。

（「イット！」 2月5日放送より）