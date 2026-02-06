木村拓哉が表紙の『ダ・ヴィンチ』2026年3月号【目次】
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年3月号からの転載です。
●特集１
書きたい人も、読みたい人も
新人作家への道
◎［扉イラスト］竹屋まり子
◎選考委員はここを見る ［対談］小川 哲×金原ひとみ
◎担当者に聞きました！ 賞の特色がひと目でわかる 新人賞アンケート
◎新人賞受賞作家インタビュー
犬丸幸平／坂本 湾／土形亜理／平石さなぎ
◎新たなる新人賞［インタビュー］加藤シゲアキ
◎話題作が続々！ 投稿サイトからのデビューの道
●特集２
祝・画業10周年!! 原画展が3月7日より開催！
板垣巴留の真髄
◎板垣巴留作品を大解剖！
◎画業10周年記念 特別描き下ろしマンガ
◎板垣巴留ロングインタビュー
◎ラブコール対談！ 板垣巴留×大胡田なつき（パスピエ）
◎マンガ家・板垣巴留ってどんな人？
［インタビュー・寄稿］コナリミサト／小林親弘／霜山朋久／西 修／松岡茉優／村瀬 歩 ほか
◎歴代編集者座談会
◎読者コラボ企画 あなたの愛するペットを“ヒト化”！
●インタビュー＆対談＆鼎談
上橋菜穂子、永井紗耶子、松井玲奈、坂崎かおる、ピンク地底人３号、久保史緒里、越前敏弥、小玉 歩、ENHYPEN、加藤ローサ、小松未可子、宮沢氷魚、HIKARI、Base Ball Bear、なかむらしゅん（9番街レトロ）、亀山陽平、松本まりか×横山 裕（SUPER EIGHT）、
●コミック ダ・ヴィンチ
汐風香る街には、“竜人”がいる――
『汐風と竜のすみか』縞 あさとインタビュー
●ノべル ダ・ヴィンチ
作家生活25周年記念作品
『グレタ・ニンプ』刊行! 綿矢りさインタビュー
●好評連載中
◎荒木経惟「男 -アラーキーの裸ノ顔-」満島真之介
◎三浦しをん「流れ星はいつもふいうち」
◎尾崎世界観「尾崎世界観の書かなかったこと日記」
◎北尾トロ「走れ！ トロイカ学習帳」
◎穂村弘「短歌ください」
◎平井まさあき（男性ブランコ）「あちらこちらのオノマトペ」
◎加藤俊甫「煙の中に在る話」
◎メグ・シェリー「メグさんの読書占い」
◎松下洸平「スフマート」
◎中野京子「怖い絵」
◎石田夏穂「9・5時間、戦えますか？」
◎お化け友の会通信 from 怪と幽 『ＥはエドワードのＥ ゴーリー大解剖』柴田元幸（監訳）
◎佐渡島庸平「編集者の顔が見てみたい!!」
◎鈴木涼美「めめSHEやつら」
●TOPIX
◎2号連続掲載
台湾を知り尽くした著者による日台小説
池澤春菜「ペトリコール」