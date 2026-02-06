工藤美桜、ミニワンピでまっすぐ美脚披露「憧れの骨格」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/02/06】女優の工藤美桜が2月5日、自身のInstagramを更新。冬にぴったりな衣装を合わせたオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳戦隊出身女優「憧れの骨格」ファン衝撃の美脚見せミニワンピ姿
工藤は6日放送のフジテレビ系「ウワサのお客さま」に出演することを報告。白いミニ丈ワンピースに膝まである黒いローヒールブーツを合わせ、まっすぐに伸びた脚が際立つコーディネートを披露している。
この投稿に「似合ってる」「笑顔が可愛い」「憧れの骨格」「スタイル良すぎ」「冬らしくて素敵」「脚が長い」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
