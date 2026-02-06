TWICEジヒョ、スタイル抜群の水着姿披露「女王様のような美しさ」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/02/06】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が2月5日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、話題となっている。
【写真】人気KPOP美女「スタイル最高」貴重な水着ショット
ジヒョは「アメリカで素晴らしい誕生日パーティーをしました」とつづり、写真を投稿。「BIRTHDAY QUEEN」と書かれたタスキをかけてバースデーケーキを持つ姿などを披露している。また、滞在先のアメリカと思われる場所での水着姿の写真も併せて公開。ワンピースタイプの水着を合わせてプールサイドに腰掛けており、スラリとしたスタイルが際立つ1枚となっている。
この投稿に「誕生日おめでとう」「とても可愛い」「スタイル最高」「女王様のような美しさ」「見惚れた」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
