きしめん・うどんが290円、そば330円になる4日間限定の『どんどん祭』開催/次回来店時に使える「値引券」も同時配布【どんどん庵】

セルフうどんチェーン「どんどん庵」は、2月13日〜16日の4日間、人気の麺3品「きしめん」「うどん」「そば」が“100円引き”になる『どんどん祭』を開催する。あわせて、人気サイドメニューの「紅しょうが天串」「牛肉入りコロッケ」を50円引きで提供する。値引価格商品は店内飲食限定で、テイクアウトの場合は通常価格となる。

さらに『どんどん祭』開催期間中、来店特典として、次回来店時に使える「値引券」をプレゼントする。各店無くなり次第終了。

【『どんどん祭』対象メニューの画像はこちら】きしめん/うどん/そばが100円引きの感謝価格290円に!

〈麺3品“100円引き”概要〉

【開催期間】

2月13日〜16日の4日間

【対象商品(税込価格)】

･きしめん(並):290円 (通常価格390円)

･きしめん(大):440円 (通常価格540円)

･うどん(並):290円 (通常価格390円)

･うどん(大):440円 (通常価格540円)

･そば(並):330円 (通常価格430円)

･そば(大):480円 (通常価格580円)

※きしめん(小)/うどん(小)310円、そば(小)350円は、並と同価格になる。

〈人気サイドメニュー“50円引き”概要〉

【開催期間】

2月13日〜16日の4日間

【対象商品(税込価格)】

紅しょうが天串:140円 (通常価格190円)

牛肉入りコロッケ:110円 (通常価格160円)

〈来店特典「値引券」配布概要〉

期間中に来店した人に、次回来店時に使える「値引券」をプレゼントする。

【配布期間】

2026年2月13日〜2月16日

【値引券有効期間】

2026年2月17日〜3月31日

〈「どんどん庵」について〉

セルフうどんチェーン店「どんどん庵」は、愛知県、岐阜県、三重県に計28店舗展開中。セルフ方式の強みを生かし、各種メニューを手頃な価格で提供している。

麺を「うどん」「そば」「きしめん」「温･冷」の6種から選べるのが特徴。天ぷら、フライ、おにぎり、丼、惣菜などを幅広く取り揃え、名古屋名物の名古屋カレーうどん、みそきしめん、みそかつなどもラインアップしている。

「とんかつ かつたに」併設店舗では、手付けのとんかつを使った定食メニューを、あんかけスパゲッティの併設店舗では名古屋名物のあんかけスパゲッティも提供している。

