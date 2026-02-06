“マナカナ”三倉茉奈＆佳奈、幼少期＆39歳現在の比較ショットが話題「ずっとそっくり」「ふたりっ子が懐かしい」
【モデルプレス＝2026/02/06】女優の三倉茉奈が2月5日、自身のInstagramを更新。妹の三倉佳奈との現在と過去の写真を公開し、話題となっている。
【写真】39歳双子女優「毛量が多いのが私」お揃い前掛けをした幼少期ショット
◆三倉茉奈、現在と幼少期の双子ショット披露
茉奈は「今日2月5日はふたごの日らしいです」「なので、小さい頃の私たちと39歳の私たちの写真、貼っておきます」とつづり、佳奈と共に写る両手を両頬にあてる現在の写真や、体操服を着ておすましの表情で写る園児の頃の写真などを公開。
お揃いの前掛けをつけた赤ちゃんの頃の写真については「ご存知の方もいらっしゃると思いますが、毛量が多いのが私です笑」と紹介している。
◆三倉茉奈の投稿に反響
投稿に「ずっとそっくりで凄い」「可愛い2人」「ふたりっ子が懐かしい」「笑顔に癒やされる」「双子ショット素敵」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
