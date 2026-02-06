松のや「ささみかつ」発売 / 高タンパク･低脂肪の人気シリーズがバラエティ豊富に再登場
とんかつ専門店「松のや」は、2026年2月11日(水)午後3時より、「ささみかつ」を発売する。高タンパク質･低脂肪の鶏ささみ肉を使用し、ふっくらと仕上げた人気シリーズが、根強い支持を受けて今年も復活する。
松のやの「ささみかつ」は、とんかつ専門店ならではのサクサク衣と、しっとり柔らかな食感が特徴。松のや特製のタルタルソースで味わう定食をはじめ、さっぱりとした鬼おろしポン酢、濃厚な味噌ダレ仕立てなど、多彩な定食メニューを展開する。また、特製和風だしと玉子で綴じた「親子ささみかつ丼」もラインアップ。バラエティ豊かなささみかつシリーズを楽しめる。
【ラインアップを画像で見る】たっぷりささみかつ定食、鬼おろしポン酢ささみかつ定食、味噌ささみかつ定食、親子ささみかつ丼の画像を見る〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉
◆ささみかつ定食 790円
◆たっぷりささみかつ定食 990円
◆鬼おろしポン酢ささみかつ定食 890円
◆味噌ささみかつ定食 890円
◆ロースかつ&ささみかつ1本定食 980円
◆ロースかつ&ささみかつ2本定食 1,130円
◆親子ささみかつ丼 790円
◆得朝ささみかつ定食(選べる小鉢付)630円
◆得朝ささみかつ定食(小鉢なし)590円
◆得朝ささみかつ&コロッケ定食(選べる小鉢付)570円
◆得朝ささみかつ&コロッケ定食(小鉢なし)530円
◆単品ささみかつ 290円
※店内･持ち帰りの税込価格は同一。持ち帰りみそ汁は別途料金。
※株主優待券は「ささみかつ定食」「たっぷりささみかつ定食」「鬼おろしポン酢ささみかつ定食」「味噌ささみかつ定食」「親子ささみかつ丼」「得朝ささみかつ定食」「得朝ささみかつ&コロッケ定食」に使用可能。
※得朝メニューは午前11時までの時間限定。
※一部店舗では販売価格が異なる。
【発売日】2026年2月11日(水)午後3時〜
【販売店舗】一部店舗を除く全国の松のや