LE SSERAFIM、世界的ヒット曲『SPAGHETTI』が「韓国大衆音楽賞」主要部門にノミネート！

LE SSERAFIMの楽曲が、作品性と芸術的成果を評価する授賞式「韓国大衆音楽賞」の主要部門にノミネートされた。

2月5日、「韓国大衆音楽賞」選考委員会が発表したノミネート一覧によると、LE SSERAFIMの『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』が「最優秀K‑POP楽曲」部門の候補に選ばれた。

『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は、オルタナティブ・ファンクポップジャンルの楽曲で、頭から離れず何度も思い出してしまうLE SSERAFIMの存在を、歯の間に挟まったスパゲッティに例えた一曲だ。メンバーの宮脇咲良とユンジンが楽曲制作に参加している。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

同曲は、印象的なサビの反復とキッチュな歌詞が強い中毒性を生み、世界中の音楽ファンから支持を集めてきた。昨年10月のリリースからわずか7週間でSpotify再生回数1億回を突破したほか、米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」（50位）と英オフィシャルシングルチャート「TOP100」（46位）でいずれも自己最高順位を更新した。

なお、今年で23回目を迎える「韓国大衆音楽賞」は、2004年に音楽評論家や記者、プロデューサーなどの専門家たちによって創設された授賞式である。授賞式は2月26日に開催され、韓国大衆音楽賞の公式YouTubeチャンネルやMelonなどを通じて生配信される予定だ。

◇LE SSERAFIMとは？

BTSらを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。