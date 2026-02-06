「ワンチャンある？」と期待を残してしまう告白の断り文句９パターン
せっかく好意を打ち明けてくれた男性には、「嫌われたくない」と思うのが人情でしょう。だからといって中途半端な断り方をすると、「まだ希望がある」と誤解されかねないので、かえって残酷かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『ワンチャンある？』と期待を残してしまう告白の断り文句」をご紹介します。
【１】結局俺のこと好きなんだよね？と勘違いさせる「恋愛ではなく尊敬の対象です」
「俺を尊敬してるから、単に恐縮してるのかと思いました」（20代男性）というように、相手を変に持ち上げると、脈アリだと思われてしまう危険があるようです。「仕事での関係以外は考えられません」など、もう少しハッキリ伝えるのが相手のためでしょう。
【２】まんざらでもなさそうな印象を与える「私なんかやめたほうがいいですよ」
「とんでもない！すごく素敵だと思う！と励ましたくなる」（20代男性）というように、自分を卑下して断ろうとしても、男性の押しが強くなるだけのようです。「違う人と付き合ってください」などと、交際する気がゼロだということを伝えてはいかがでしょうか。
【３】自分なら絶対に大丈夫と変に自信を持たせてしまう「元カレのせいで男性不信で…」
「俺がもう一度、恋する気持ちを呼び起こしてあげたくなる」（20代男性）というように、過去の男性のトラウマを理由に断ろうとしても、「傷を癒してやる」とばかりに迫られるのがオチのようです。「男性は信じられない」などと強めに伝えましょう。
【４】照れてるだけでしょ？と本気にされない「またまたー、冗談ですよね？」
「勢いで押し切れそうな気がします」（20代男性）というように、適当にはぐらかそうとしても、本気の男性の想いは止められないようです。「冗談ですよね？」ではなく、「恋愛対象とは思えないです」と引導を渡したほうが相手のためでしょう。
【５】落ち着いたらイケると勘違いさせてしまう「しばらくは仕事を優先したいので」
「大仕事が終わったら声かけようと思いますね」（20代男性）というように、大変な時期が過ぎたら付き合えるかも…と期待させてしまうパターンです。どうせなら、「今もこれからも仕事が恋人です」と言い切ってしまったほうがいいかもしれません。
【６】少なくとも好意はあるのでは？と期待させる「いい人なのはわかってるんです…」
「印象はいいってことですよね」（20代男性）というように、人柄を中途半端に褒めると、ポジティブに解釈されてしまいそうです。「いい人だけど…」で終わらせず「付き合うところは想像できないです」などと本音で話しましょう。
【７】仲良くなったらOKと相手を勢いづかせる「あなたのことをまだよく知らないから」
「時間が経てば付き合うことになっていそう」（20代男性）というように、まださほど親しくないことを理由にすると、お互いの理解が進んだら付き合えると思われてしまうこともあるようです。付き合う気もなく、恋人の予感もしないのなら、きっぱりお断りしたほうがいいかもしれません。
【８】即答を避けたせいでうやむやになってしまう「しばらく考えさせてください」
「いつ答えをもらえるのかな…と期待してしまいました」（10代男性）というように、「考えさせて」という返事は、男性を無駄に待たせてしまうかもしれません。断るならハッキリ断り、本当に考える時間が必要だったとしても、できるだけ早く答えを出しましょう。
【９】「今」じゃなきゃいいのかと誤解される「今は一人でいたいんです」
「タイミングさえよけりゃイケそうだと感じます」（20代男性）というように、一時的にフリーでいたいだけと都合よく解釈されてしまうパターンです。この場合、ほかの誰かと付き合うと「嘘つき」になってしまうので、ストレートに「ごめんなさい」と伝えたほうがいいのではないでしょうか。
相手のことを気遣いすぎると、中途半端に希望を残してしまい、余計に傷つけることになってしまうようです。告白してくれたことに感謝しつつ、付き合えないことを明確に伝えましょう。（外山武史）
【１】結局俺のこと好きなんだよね？と勘違いさせる「恋愛ではなく尊敬の対象です」
「俺を尊敬してるから、単に恐縮してるのかと思いました」（20代男性）というように、相手を変に持ち上げると、脈アリだと思われてしまう危険があるようです。「仕事での関係以外は考えられません」など、もう少しハッキリ伝えるのが相手のためでしょう。
「とんでもない！すごく素敵だと思う！と励ましたくなる」（20代男性）というように、自分を卑下して断ろうとしても、男性の押しが強くなるだけのようです。「違う人と付き合ってください」などと、交際する気がゼロだということを伝えてはいかがでしょうか。
【３】自分なら絶対に大丈夫と変に自信を持たせてしまう「元カレのせいで男性不信で…」
「俺がもう一度、恋する気持ちを呼び起こしてあげたくなる」（20代男性）というように、過去の男性のトラウマを理由に断ろうとしても、「傷を癒してやる」とばかりに迫られるのがオチのようです。「男性は信じられない」などと強めに伝えましょう。
【４】照れてるだけでしょ？と本気にされない「またまたー、冗談ですよね？」
「勢いで押し切れそうな気がします」（20代男性）というように、適当にはぐらかそうとしても、本気の男性の想いは止められないようです。「冗談ですよね？」ではなく、「恋愛対象とは思えないです」と引導を渡したほうが相手のためでしょう。
【５】落ち着いたらイケると勘違いさせてしまう「しばらくは仕事を優先したいので」
「大仕事が終わったら声かけようと思いますね」（20代男性）というように、大変な時期が過ぎたら付き合えるかも…と期待させてしまうパターンです。どうせなら、「今もこれからも仕事が恋人です」と言い切ってしまったほうがいいかもしれません。
【６】少なくとも好意はあるのでは？と期待させる「いい人なのはわかってるんです…」
「印象はいいってことですよね」（20代男性）というように、人柄を中途半端に褒めると、ポジティブに解釈されてしまいそうです。「いい人だけど…」で終わらせず「付き合うところは想像できないです」などと本音で話しましょう。
【７】仲良くなったらOKと相手を勢いづかせる「あなたのことをまだよく知らないから」
「時間が経てば付き合うことになっていそう」（20代男性）というように、まださほど親しくないことを理由にすると、お互いの理解が進んだら付き合えると思われてしまうこともあるようです。付き合う気もなく、恋人の予感もしないのなら、きっぱりお断りしたほうがいいかもしれません。
【８】即答を避けたせいでうやむやになってしまう「しばらく考えさせてください」
「いつ答えをもらえるのかな…と期待してしまいました」（10代男性）というように、「考えさせて」という返事は、男性を無駄に待たせてしまうかもしれません。断るならハッキリ断り、本当に考える時間が必要だったとしても、できるだけ早く答えを出しましょう。
【９】「今」じゃなきゃいいのかと誤解される「今は一人でいたいんです」
「タイミングさえよけりゃイケそうだと感じます」（20代男性）というように、一時的にフリーでいたいだけと都合よく解釈されてしまうパターンです。この場合、ほかの誰かと付き合うと「嘘つき」になってしまうので、ストレートに「ごめんなさい」と伝えたほうがいいのではないでしょうか。
相手のことを気遣いすぎると、中途半端に希望を残してしまい、余計に傷つけることになってしまうようです。告白してくれたことに感謝しつつ、付き合えないことを明確に伝えましょう。（外山武史）