彼氏に言われて激しく傷ついた一言９パターン
どんなことでも、彼氏に言われると重く受け止めてしまう女性は多いもの。それがひどい言葉だと、ダメージは計り知れないようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「彼氏に言われて激しく傷ついた一言」をご紹介します。
【１】「付き合うぶんにはいいけど、結婚はムリ」と遊び宣言をする
「信じてたのに…無責任すぎる！」（20代女性）というように、彼女のプライドを傷つけるような発言で恨みを買うケースです。結婚に夢を持つ女性は多いので、結婚絡みの発言では、いつも以上に注意しましょう。
【２】「最初から別に好きじゃなかった」と身もふたもないことを言う
「それを言ったらおしまいだよ！って感じです」（20代女性）というように、別れ際の発言に深く傷つく女性もいます。別れるからといって、何を言ってもいいというものではないはずです。彼女のプライドを傷つけるような発言はしないよう、気を付けましょう。
【３】「（会うのが）面倒くさい」と本音を言う
「神経を疑うわ…」（20代女性）というように、ひどすぎる本音をぶちまけられて、困惑する女性もいます。本当にそういう心境であっても、言っていいことと悪いことがあるものです。「今日は都合が悪い」などと、彼女を傷つけない言い方をするのが優しさではないでしょうか。
【４】「君には『自分』ってものがないの？」とケンカを売る
「あんたにも言い方ってものがないの？と返したくなる」（20代女性）というように、大人の女性を相手に「自分がない」と言い放って反感を買うパターンです。もし彼女が流されやすいタイプなら、「もっと自分の意見を言ったら？」などと好意的に受け止めてもらえるような表現を選びましょう。
【５】「痩せたら俺の友達にも会わせてあげる」と上から目線で言う
「何様のつもり？軽んじられてるみたいで腹立つ！」（20代女性）というように、彼女の見た目をいじるのも考え物のようです。ふられても仕方ないほどの暴言なので、冗談でも口にしないようにしましょう。
【６】「友達のほうがキレイだね」と女友達を異性として扱う
「私と比べて褒める必要なくない？」（20代女性）というように、たとえ冗談でも、異性として彼女の女友達を褒めると、後々面倒なことになりそうです。あらぬ誤解を招かないためにも、「優しい子だね」などと性格面を褒めるようにしましょう。
【７】「元カノは○○してくれたのに」と比較する
「どうして元カノが出てくるの？失礼だし、地味に傷つきます」（20代女性）というように、何かにつけて元カノを引き合いに出すと、彼女の怒りを買うようです。彼女にとって元カノは一番比べられたくない相手なので、名前を出すこと自体がご法度と心得ましょう。
【８】「君は一人でも生きていけるよ」と突き放す
「私、そんなに強くないのに…。ちょっとひどいと思います」（20代女性）というように、彼女に寄り添う姿勢を見せないのも、失望されてしまうようです。どんなに強そうな女性でも、弱い部分はあるものです。それを理解して、包み込むのが彼氏の役目ではないでしょうか。
【９】「そろそろ結婚すれば？」と他人事のように言う
「それって私とは結婚する気ないってことですよね…？」（20代女性）というように、他人事のように結婚を促して、彼女の怒りを買うパターンです。「結婚するほど真剣に付き合っているわけじゃない」という意味になってしまうので、今すぐ別れるつもりがないのなら、言葉を慎みましょう。
ほかにも「こんな一言で彼女を傷つけた」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
