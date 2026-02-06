2月6日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪。20年ぶりにイタリアに戻ってきた冬季五輪に現地の熱気は高まるばかり。長野五輪ノルディック複合日本代表の荻原次晴氏に注目したい日本人選手を聞いた。

【写真】高木美帆、高梨沙羅、丸山希、平野歩夢…ほか、ミラノ・コルティナ冬季五輪の注目選手たち

荻原氏が熱い視線を送るのは自身の出身競技でもあるノルディック複合だ。5大会連続のメダルをめざす渡部暁斗選手は今大会での現役引退を表明した。

「渡部選手にとってまさに集大成となる大会です。前回の北京冬季五輪の直前のワールドカップでは苦戦が続きましたが、本番では個人ラージヒルと団体で見事に銅メダルを獲得して驚かせてくれました。大事な試合にバッチリ合わせてくる抜群の調整力を今回のオリンピックでも見せてくれるはずです」（荻原氏・以下「」内同）

2014年のソチ五輪の個人ノーマルヒルで渡部選手が日本人選手として20年ぶりとなる銀メダルを獲得した際、テレビ中継のキャスターをしていた荻原氏は「あきと、ほんとに良かった!!」と嗚咽号泣し、"渡部選手より目立っている"と話題になった。

「いやぁ、生放送であんなに泣いてはいけないですね……（苦笑）。今回、日本は渡部選手に加えて山本涼太選手、谷地宙選手の3人が出場する見込みで、切磋琢磨して本番に合わせてくれると何か面白いことが起きそうな感じはします」

スピードスケート女子の高木美帆選手は過去の五輪で通算7個（金2、銀4、銅1）のメダルを獲得した。冬季五輪では男女を通じて日本人最多で、今大会でも複数の競技に出場してさらなるメダルコレクションを狙う。

「今は4年ぶりに五輪の興奮を味わう楽しみや、早く緊張感から解放されたい気持ちが入り混じった心境かもしれません。経験ある選手なので最高のパフォーマンスを見せてくれると思いますが、雑念を振り払って一つ一つのレースに集中して、氷を踏みしめるように滑ってくれれば結果は自ずとついてくるでしょう」

兄・健司も襲われた「五輪の魔物」

ハラハラドキドキさせられるスキーのジャンプは今大会からレギュレーションが変わり、団体は4人から2人のチーム戦になった。

「岡部、斎藤の好ジャンプに胸を躍らせてドキドキしながら原田を見守り、最後は船木に賭けるといった長野五輪の感動を知る世代としては寂しい気もしますが、ジャンプ男子はエースの小林陵侑選手に加えて二階堂蓮選手が伸びてきました。チーム戦は小林・二階堂ペアでメダルの期待が高まります。

ジャンプ女子もこれまで高梨沙羅選手頼みでしたが、丸山希選手が台頭して日本のエースになりつつあります。前回大会を膝の大怪我で断念した丸山選手は今季絶好調で世界ランキングは断トツ1位。金メダルに手が届く位置にいます」

ただし心配な面もあるという。

「オリンピックには魔物が棲んでいます。私の兄の荻原健司は"金メダル獲得間違いない"と言われた1994年のリレハンメル五輪・ノルディック複合個人で4位に終わりました。後で本人に尋ねたら、『もう攻める必要はない。いつも通りにやればいいんだ』という守りの姿勢で臨んだことが失敗の原因になったそうです。だから丸山選手も守りの姿勢に入らずアグレッシブに攻めてほしい。特にジャンプは邪念が入るとほぼ失敗するので、最高のパフォーマンスを出す動きを何度も繰り返しイメージして欲しいですね。

その意味では、小林陵侑選手は何も考えていないのが強み（笑）。彼は天性の明るさを持つ好青年で、ノリがいい。一昔前の日本の選手はオリンピックで日の丸を背負う悲壮感が漂っていたけど、小林選手はまったくそんな感じがなく、今どきの選手だなと思います」

スノーボードは3大会連続でメダル獲得中の男子ハーフパイプ・平野歩夢選手、2大会連続の表彰台を狙う女子ビッグエアの村瀬心椛選手、女子ハーフパイプの清水さら選手と工藤璃星選手の16歳コンビなど、多くの日本人選手によるメダル獲得が期待される。注目は何といっても「華麗な回転技」だ。

「人間ってこんなに回れるんだってくらい回転しますからね。ただし『バックサイド2340メロングラブ（背中側の回転で6回転半＋空中でかかと側を掴む）』や『トリプルコーク1620（斜め軸に縦3回転、横4回転半）』など、スノーボードは技の名前を覚えられない……（苦笑）。ちなみに、男子ビッグエアとスロープスタイルの金メダル候補である荻原大翔選手について、『ご親戚ですか？』とよく聞かれますが、血縁関係はありません（笑）。荻原選手、ぜひ頑張ってください！」

残念ながら日本人選手は出場しないものの、新種目のスキーモ（山岳スキー）は見ていて楽しい競技というから必見だ。

「登山とスキーが融合したスポーツで、ザックを背負った選手が雪山の急斜面を登り、トランジットエリアでスキー板のすべり止めシートを外してゴールまで滑り降ります。日本ではマイナーですがイタリアを中心にヨーロッパで人気が高く、スプリントは3〜4分で終わるのでスリル満点でゲーム性が高い。まだ日本では競技人口がすごく少なく、もしかすると読者の皆さんが次回や次々回のオリンピックで代表になれるかもしれません。実際に過去には本格的に競技を始めてから半年でワールドカップの日本代表に選ばれた女子選手がいました。

個人的には、今回の五輪で引退するノルディックの渡部暁斗選手は絶対に強いはずなので、次回の冬季五輪ではぜひスキーモの日本代表を目指してほしいと密かに思っています」

イタリアのミラノ・コルティナで繰り広げられる今回の冬季五輪。大会を通じての魅力について荻原氏はこう語る。

「冬季五輪の最大の魅力は、雪と氷の非日常的な世界で織りなす人間の美しさ。スキーのダウンヒルでは時速130kmで滑降し、ジャンプでは150mをかっ飛び、フィギュアスケートでは魔法がかかったようにクルクルと空中で回転する。雪と氷の上だからできる夢のような世界の中で人間が限界に挑戦する姿が見どころです。

もともとウィンタースポーツが大好きな地元の人たちは20年ぶりにヨーロッパに帰ってきた冬季五輪をものすごく楽しみにしており、盛り上がることは間違いありません。ミラノ・コルティナの美しい大自然の中、日本人選手が活躍する姿を楽しみにしています」