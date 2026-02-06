【ゼンレスゾーンゼロ 星見雅 世を正す清澄 Ver.】 予約期間：2月5日～4月15日23時59分 2027年2月 発売予定 価格：41,800円

海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「ゼンレスゾーンゼロ 星見雅 世を正す清澄 Ver.」を2027年2月に発売する。予約期間は4月15日23時59分まで。価格は41,800円。

本製品は、ゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」より、「H.A.N.D」の一員にして、遊撃部隊「対ホロウ事務特別行動部第六課」課長の「星見雅」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

愛刀「骸討ち・無尾」を今まさに抜こうとする緊張感あふれる瞬間を再現しており、“秩序を守る者”としての凛とした佇まいと、戦いに臨む覚悟を強く感じさせる造形となっている。

また特典として「星見雅の髪飾り」が付属している。

「ゼンレスゾーンゼロ 星見雅 世を正す清澄 Ver.」

仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約291mm（台座含め） 素材：PVC、ABS

特典「星見雅の髪飾り」

Copyright(C)miHoYo. All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。