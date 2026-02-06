【暴風警報】岩手県・宮古市、久慈市、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村などに発表 6日11:05時点
気象台は、午前11時5分に、暴風警報を宮古市、久慈市、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。
沿岸北部の海上では、6日夜遅くまで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宮古市
□暴風警報【発表】
6日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■久慈市
□暴風警報【発表】
6日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■山田町
□暴風警報【発表】
6日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
□暴風警報【発表】
6日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■田野畑村
□暴風警報【発表】
6日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■普代村
□暴風警報【発表】
6日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■野田村
□暴風警報【発表】
6日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s
■洋野町
□暴風警報【発表】
6日夜遅くにかけて警戒
風向 西
・海上
最大風速 20m/s