気象台は、午前11時5分に、暴風警報を宮古市、久慈市、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】岩手県・宮古市、久慈市、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村などに発表 6日11:05時点

沿岸北部の海上では、6日夜遅くまで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■宮古市

□暴風警報【発表】

6日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



■久慈市

□暴風警報【発表】

6日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s



■山田町

□暴風警報【発表】

6日夜遅くにかけて警戒

風向 西

・海上

最大風速 20m/s





■岩泉町□暴風警報【発表】6日夜遅くにかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s■田野畑村□暴風警報【発表】6日夜遅くにかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s■普代村□暴風警報【発表】6日夜遅くにかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s■野田村□暴風警報【発表】6日夜遅くにかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s■洋野町□暴風警報【発表】6日夜遅くにかけて警戒風向 西・海上最大風速 20m/s