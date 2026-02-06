TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前11時5分に、暴風警報を宮古市、久慈市、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】岩手県・宮古市、久慈市、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村などに発表 6日11:05時点

沿岸北部の海上では、6日夜遅くまで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■宮古市
□暴風警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■久慈市
□暴風警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■山田町
□暴風警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■岩泉町
□暴風警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■田野畑村
□暴風警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■普代村
□暴風警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■野田村
□暴風警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■洋野町
□暴風警報【発表】
　6日夜遅くにかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s