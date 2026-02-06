「子どもに迷惑をかけたくない」「ひとり暮らしが不安になった」「話し相手が欲しい」などの理由から、終の棲家として「老人ホーム」を検討する人が増えています。そこで今回、施設選びの盲点ともいえる、費用や設備、サービス“ではない”注意点をみていきましょう。

悠々自適な老後を謳歌していた70代・元公務員夫婦

夫のヒロシさん（74歳）と妻のヨウコさん（70歳）は、ある地方都市の戸建て住宅で暮らす夫婦です。

元公務員の二人は、退職金5,000万円を含めた貯蓄と月37万円の年金とで、悠々自適な生活を送っていました。

そんな夫婦には、最近ひとつの悩みがあります。それは「終の棲家」についてでした。

ひとり息子のナオキさん（45歳）は都内近郊のマンションを購入し、そこで家族と暮らしています。そのため、改修が必要となってきた築古な家屋はやがて必要なくなる予定です。

「いっそのこと土地ごと売って、老人ホームでのんびり暮らそうか……」

そこで夫婦は、ナオキさんが帰省した際、「ナオキが実家を引き継ぐ気がないなら、実家を売却して老人ホームに入居しようと思う」と伝えます。するとナオキさんは、今後実家に戻るつもりはないからと、両親の考えに賛成してくれたのでした。

ナオキさんからの提案

それから数週間後、ナオキさんから「ウチの近くにかなり良さそうな老人ホームがあるので、見に来ないか」と連絡がありました。

夫婦は二つ返事で了承し、観光がてら上京。ナオキさんの車で施設の見学に出向いたところ、充実した設備にスタッフの対応も良く、自分たちが候補に挙げていた地元のどの施設よりも魅力的でした。

また、入居一時金の3,000万円は自宅を売却した資金で、毎月の費用は夫婦の年金で賄えそうです。そして何より、「息子家族の近くで暮らせる」という点が入居の決め手となりました。

自宅売却のめども立ったことで、ついに老人ホームに入居した夫婦。愛する孫とも頻繁に会うことができ、充実した設備にホスピタリティあふれるスタッフ、「こんなに幸せでいいのか」と大満足の夫婦でしたが……。

あっけなく終わった「高級老人ホーム」での生活

しかし夫婦が入居して半年が経った頃、両親のもとを訪れたナオキさんに、父ヒロシさんが「ここを出ようと思う」と話し始めました。

ナオキさん「えっ!? あんなに楽しそうだったのに、なんで急に……」

退去を検討している理由について、ヒロシさんは次のような点を挙げました。

・高級老人ホームだからか、入居者のなかには元経営者や上場企業の元役員、弁護士など元エリートが多く、話についていけなかった。

・入居者は80代が多く、自分たちが若いからか見下されるような発言が目立つようになった。

・一度言い返したところ、顔が広いボス格の入居者と対立してしまい、ほかの入居者たちとも話しづらくなってしまった。

・今は食堂での食事や大浴場での入浴は止めて、居室で自炊している。お金はあるのにみじめ。こんなところで最期を迎えたくない。

ナオキさんはこの話を聞き、言葉を失います。両親のまさかの現状に、退去を引き止めることはありませんでした。

老人ホームに入退去する理由と年齢層

PwCコンサルティング「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業報告書（令和5年度）」によると、夫婦が入居した「住宅型有料老人ホーム」の入居者の年齢は、90歳以上が31.7％、85〜89歳が26.6％、80〜84歳が17.4％と、80歳以上で75.7％、4分の3を占めています。

夫婦の年齢からも、ホームの入居者からは“若輩者”と扱われたのかもしれません。

また同調査では、ホームの入退去状況も確認できました。まず入居は、病院・診療所からが42.3％、自宅からが26.8％と続きます。一方退去の理由は、死亡による契約終了が53.9％、疾病や介護、認知症などでの転居が一定数あります。

［図表］住宅型有料老人ホーム入退去の状況出典：PwC コンサルティング「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究事業報告書（令和5年度）」

退去する場合、入居一時金はどうなる？

老人福祉法施行規則には「短期解約特例制度（90日ルール）」があります。これは、入居者が施設に適応できなかった場合や健康上の理由で早期に退去せざるを得なくなった場合のリスクを軽減するための制度です。

具体的には、入居日から3ヵ月以内に契約を解除・退去した場合、入居一時金（前払金）から、居室の原状回復費用（クリーニング代など）や退去日までの家賃や利用料、食費などの実費を除いた金額が返還されます。

しかし、夫婦はすでに半年以上入居していたため、90日ルールは適用されません。

夫婦の「その後」

夫婦は入居時、ホームに対して想定居住期間（償却期間）を5年間とした入居一時金3,000万円を支払っていました。通常は入居91日目以降に、入居一時金総額の10〜30%が初期償還されます。そのため夫婦には、初期償還分と居室の原状回復費用等を差し引いた、未入居期間分が返還されます。

ホーム退居後の夫婦には、入居一時金の戻りを含めて約6,000万円の貯金がありました。そこで4,000万円の予算で、息子家族の近くに手ごろなマンションを見つけて引っ越したそうです。

終の棲家を探すには

今回のようなケースは、実際に入居してみるまで分かりません。こうした「入居してみるまで分からないリスク」を回避するには、宿泊代や食事代などの実費をかけてでも、複数の施設で体験入居してみるなど、手間はかかりますが「お試し入居」がもっとも効果的です。

そして普段の職員の対応や入居者の年齢層、生活、居室、食事、看護や介護の対応などを、実際に見たり聞きながら、決して焦ることなく「自分にとって最高の終の棲家」を見極めましょう。