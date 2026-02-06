三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。

歴史ロマンのまち・明和町。1000年以上前の雅な世界が体感できる「斎王まつり」は、毎年多くの人でにぎわいます。

歴史がつむがれてきた明和町、今年は「未来につながる」チーム！

中川尚監督は「楽しく走って陸上を好きになってもらう。そして明和町の未来にタスキをつないでほしい」と、話しています。

これからの明和町チームを背負っていくのが、3人の選手たち。

中学1年生の中西音杏選手は3年連続の出場。初めて走る8区を楽しみにしています。

中西選手は「（美し国駅伝は）明和町一丸となって走るところが楽しい。（初めての8区は）不安もありますが、明和町を走るということでちょっと心強い気持ちもある」と、大会への思いを語ります。

6区の皇學館大学松葉琥太郎選手は、去年1年生ながら出雲駅伝を走りました。

松葉選手は「高校よりも良い練習を積めてきた一年だった。去年よりは違う自分を見せられたら。8位入賞を狙っていると聞いたので、絡めるように頑張りたい」と意気込みを語りました。

そして、アンカー・24歳の瀬田幸輝選手はパラ陸上で全国大会も経験。

粘り強い走りが持ち味で1500mからハーフマラソンを得意とします。

瀬田選手は「大会にたくさん出ることで経験を積んで、高いレベルの選手と走った時でも攻める気持ちが出てきた。気持ちの強さがあるので、まわりの選手も強いがチームに貢献したい」と、チームへの貢献する走りを誓います。

明和町の未来のために思いを込めて走ります！