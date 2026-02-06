＜東京ディズニーランドホテル＞ミニーのファンダーランドスペシャルルームが登場。嬉しい特典も！
東京ディズニーランド®の目の前に位置する「東京ディズニーランドホテル」は、パークの余韻をそのまま楽しめる、ファミリーに大人気のホテルです。ヴィクトリア朝様式を基調とした優雅なデザインの館内には、ディズニーキャラクターをテーマにした客室も多く、特別な滞在が叶います。
そんな東京ディズニーランドホテルに、スペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」スペシャルルームが登場。ミニーマウス（以下、ミニー）が夢に描いた大好きなものでいっぱいのファンタジーな世界を表現した特別な客室で、期間限定です！
一歩、部屋に入った瞬間から、心がときめくデザイン
扉を開けると、ピンクやハートモチーフを基調とした夢のようなデザインでいっぱい。ミニーの可愛らしさが、ぎゅっと詰まった空間が広がります。
壁やファブリックには、“ミニーのファンダーランド”をイメージしたアートや装飾が施されており、どこを見ても写真を撮りたくなるような可愛さです。
ベッドまわりもフォトスポットに
ベッドのライトにもミニーらしい遊び心がたっぷり。写真は夜の室内ですが、水色のリボンに淡いピンク色のクリスタル装飾がきらめいて、昼と夜では違った雰囲気を演出してくれます。
お子さんをベッドに座らせて写真を撮ったり、ママも一緒にリンクコーデで撮影したりと、客室内だけでも思い出づくりができるのが嬉しいですね。
秘密基地のような空間にワクワク
客室にはレギュラーベッドに加え、壁のくぼみを活かしたアルコーヴベッドもあります。ちょっとした秘密基地のような空間に、子どももワクワクしそうです。ドット柄のベッドカバーの上には、ミニーと仲良しのフィガロとフィフィが描かれたクッションが置かれて、キュートなアクセントになっています。
客室内は子ども連れでもゆったり過ごせる広さがあり、パークで遊び疲れた体をしっかり休められますよ。小学生以下の子どもは添い寝が可能な点もありがたいですね。
宿泊者限定の嬉しい特典も！
“ミニーのファンダーランド”スペシャルルームに宿泊すると、客室内の装飾だけではなく、ここでしか味わえない特典やサービスも楽しめます。
スペシャルルームに宿泊したゲストには、ミニーをモチーフにしたカードキーとキーケースのセットをチェックイン時に受け取れます。ミニーの世界観がぎゅっと詰まったオリジナルデザインに、気分も一気に高まりますよ。
さらに、スペシャルルームとは別デザインのカードキー＆キーケースもあります。こちらは東京ディズニーランドホテルのすべての客室を対象に、宿泊者限定で購入が可能です（販売数限定で、購入の際は事前予約が必要）。
他にも、客室には2種類のハート型のポストカードが1室につき2点セットされており、自宅に帰ってからも形として思い出に残る特典が豊富なのも◎。
ホテル限定のスペシャルメニューも堪能できる
ホテル内のレストランでも、“ミニーのファンダーランド”ならではの特別メニューが用意されています。東京ディズニーランドホテルの「シャーウッドガーデン・レストラン」では、3月8日（日）までの期間限定でブッフェスタイルのスペシャルメニューが堪能できます。
子どもに人気のハート型のカラフルなデザートも豊富にあります。「可愛い」と「美味しい」の共存は、ファミリーでの食事にぴったり。宿泊とあわせて、ぜひチェックしたいポイントです。
パークの余韻をそのまま楽しめる、特別な宿泊体験
パークで思いきり楽しんだあと、ホテルの部屋でゆったりと1日を振り返りながら“ミニーのファンダーランド”の世界観も再び味わえる……。このスペシャルルームは、パークと宿泊をセットで楽しみたい親子にぴったりの場所です。
今だけの特別な空間で、家族の思い出をさらに彩ってみてはいかがでしょうか？
©Disney
※画像はイメージです
※取材当時の情報です。紹介したグッズおよびメニューは品切れや金額、内容等が変更になる場合があります
取材、文・編集部