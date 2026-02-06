『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）が、本日2月6日19時より放送。ゲストに伊藤英明を迎え、『TOKYO SoreSnow COLLECTION』（東京それスノコレクション）第6弾をオンエアする。

（関連：Snow Man「STARS」はなぜ胸を打つ？ 自らの“足跡”が証明する説得力、挑む人々へ寄り添うエールの形）

今回参加するモデルは、Snow Manと伊藤を加えた9名。テーマに合わせてそれぞれがガチで考えたコーディネートを纏い、1人ずつランウェイに登場する。ランウェイの先にいる辛口女性審査員5名がその場でファッションを審査し、過半数から“ダサい”と判定されると、“顔だけ残し穴”に落下する。

今回のテーマは、“国民的ドラマ・映画のファッションを俺流アプデ 冬のデートコーデ”。国民的ドラマ／映画のファッション要素を自分流にアップデートしたコーデに加え、デートプランにドラマ／映画の要素を取り入れる。また、彼女が着るコーデもモデル自ら考案。彼女の服装も審査の重要ポイントになるため、“人気有名人”が彼女役のスペシャルモデルとして登場し、一緒にランウェイを歩く。

審査員は、本企画ではお馴染みのあの、アン ミカ、藤田ニコル、RIKACOに加え、森香澄が初参戦。審査員たちはコーディネート、BGM、シチュエーションをトータルして審査に臨む。進行は、山里亮太（南海キャンディーズ）が担当する。

Snow Manと伊藤の9名で“TSCコレクション殿堂入り”を目指すが、「自分の弟を見てるみたい」「ほぼウ◯チ色」など、今回も審査員から超辛口コメントが飛び交う。そんな中、審査員が満場一致で殿堂入り認定したコーディネートが登場。さらに、“ダサい”と審査されたモデルの中から一番ダサい男、“ダサコレ王”も決定する。

そのほか、『芸能人リアル私服抜き打ち審査』では、私服のイメージがない芸能人のファッションを抜き打ちで審査。『M-1』芸人や世界で話題の有名人がドッキリでランウェイに放り込まれる。

（文＝リアルサウンド編集部）