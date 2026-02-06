スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者は5日（日本時間6日）、タイガースが2012年以来のワールドシリーズ進出を射程圏内に捉え、1984年以来の世界一も決して夢物語ではないと指摘した。

フリーエージェント左腕のフランバー・バルデス（32）を獲得したことで、サイ・ヤング賞投手のタリク・スクバル（29）との先発ローテーションは、ア・リーグでも屈指の最強ワンツーとなったことが最大要因。タイガースはこのオフ、1年後にフリーエージェントとなるスクバルと迎える「最後の年」になる可能性を見据え、今季に勝負をかける姿勢を一貫して示してきた。

スクバルは将来的に総額4億ドル規模のFA契約で流出する可能性もある。二塁手のグレイバー・トーレスは1年2202万5000ドルのクオリファイング・オファーで引き留め、右腕ジャック・フラハティも1年2000万ドルで残留。オフの補強は、韓国から復帰した先発右腕ドリュー・アンダーソン、救援投手のケンリー・ジャンセン、カイル・フィネガンに加え、バルデスを迎え入れた形だ。先発ローテーションにはさらにケイシー・マイズ、リース・オルソンも控えており、投手力だけでもア・リーグ中地区のタイトルを狙える陣容が整った。

2022年9月の就任以来、リスク回避的な姿勢を取ってきた編成本部長スコット・ハリスにとっても、今回の決断は大勝負となった。球団の想定年俸総額は約2億1550万ドルに達し、17年開幕時（1億9980万ドル）を上回る球団史上最高額となる見通しだ。

打線にはなお強化の余地があるものの、内野手のケビン・マゴニグル、外野手のマックス・クラークはいずれも球界トップ5級と評価される有望株で、今季中のメジャーデビューも視野に入る。投手力を軸に「勝ちに行く」体制を明確にしたタイガースは、3連覇を狙うドジャースにとっても無視できない存在となりつつある。