70代男性の手足縛り暴行、現金と携帯電話奪った疑い…スリランカ国籍の男女3人逮捕　逃走した残る1人の行方追う　千葉・多古町

千葉・多古町の住宅に侵入し、住人の男性を粘着テープで縛った上で暴行を加え現金を奪ったとして、5日、スリランカ国籍の男女3人が逮捕された。事件は2025年8月に発生し、容疑者らは男性に全治2週間のけがを負わせ、財布や携帯電話を奪った疑いが持たれている。

手足を縛り顔面を殴打…残忍な手口

5日午前、千葉市・千葉東警察署でカメラが捉えたのは、カメラから視線を逸らした男。

逮捕されたスリランカ国籍のジャヤワルダナ・ウィダナラゲ容疑者（28）ら男女3人は、住居侵入と強盗致傷の疑いがもたれている。

3人は2025年8月、千葉・多古町の住宅に侵入。住人の男性（73）の手足を粘着テープで縛り、顔面を殴るなどの暴行を加え、全治約2週間のけがを負わせた上で、現金4万円などが入った財布と携帯電話を奪った疑いがもたれている。

4人組の犯行か

3人はスリランカ人のコミュニティーで知り合ったとみられており、警察は防犯カメラなどの捜査で逮捕に至ったという。

しかし、被害に遭った男性によると、実は犯行当時に現場には犯人がもう1人いて、4人組の犯行だったという。

警察は指示役など、ほかにも仲間がいるとみて、逃走しているもう1人の行方を追っている。

（「イット！」2月5日放送より）