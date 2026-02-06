バンダイナムコエクスペリエンスは、ファンシーなデザインがかわいい「Pokémon Fancy Time キャンペーン in namco」を、2026年2月13日〜2026年4月5日まで、全国のアミューズメント施設「ナムコ」にて開催する。

「Pokémon Fancy Time キャンペーン in namco」、2026年2月13日〜2026年4月5日までの期間限定で開催決定

本キャンペーンでは、対象のクレーンゲーム機に500円を投入でナムコオリジナル特典の引換券がもらえ、引換券1枚で「きらきらステッカー(全16種)」を、引換券3枚で「アクリルキーホルダー(全15種)」をランダムで1つプレゼント。

きらきらステッカー(全16種)

アクリルキーホルダー(全15種)

さらに、ナムコポイントアプリのクーポンを提示すると、ナムコオリジナルデザインの「ナムコオリジナルクリアファイル(全1種)」がもらえる。

オリジナルクリアファイル(全1種)

また、“Fancy Time”をモチーフにした大型のピカチュウのぬいぐるみや中型のニンフィアとサケブシッポのぬいぐるみなどナムコオリジナルプライズが、2月13日よりクレーンゲーム機に順次登場する。

ポケットモンスター めちゃもふぐっとぬいぐるみ Fancy Time〜ピカチュウ〜

ポケットモンスター もふぐっとぬいぐるみ Fancy Time〜ニンフィア・サケブシッポ〜

(c)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (c)Pokémon

(c)Bandai Namco Experience Inc.