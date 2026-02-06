RIIZE、メンバー3人の日本満喫ショット公開「住宅街にいるの新鮮」「遭遇した人が羨ましい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/06】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の公式Instagramが、2月4日に更新された。メンバー3人の日本満喫ショットに反響が寄せられている。
【写真】人気KPOPイケメン「貴重すぎる」日本でシェアサイクルにまたがる姿
RIIZEの公式Instagramには「gogo」というコメントとともに、メンバーのソンチャン（SUNGCHAN）、アントン（ANTON）、SHOTARO（ショウタロウ）が日本を満喫するオフショットが複数枚投稿された。赤いシェアサイクルにまたがる姿や、住宅街で撮影したカットなど、日本の街並みに溶け込むナチュラルな魅力あふれる写真が並び、メンバーたちがリラックスしながら自由な時間を過ごしたことが伝わる投稿となっている。
この投稿にファンからは「日本にいてくれるだけで幸せ」「全カット愛おしい」「遭遇した人が羨ましい」「住宅街にいるの新鮮」「貴重すぎる」「衝撃のかっこよさ」「ビジュアルがたまらない」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆RIIZE、日本満喫ショット披露
◆RIIZEソンチャン、アントン、ショウタロウの姿に反響
