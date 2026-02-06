通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間12％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 12.00 6.79 9.96 7.84
1MO 10.20 6.42 8.66 7.35
3MO 9.84 6.54 8.56 7.49
6MO 9.67 6.69 8.62 7.69
9MO 9.65 6.89 8.70 7.86
1YR 9.52 6.92 8.71 7.91
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.28 12.13 9.08
1MO 9.12 10.40 8.30
3MO 9.18 9.91 8.25
6MO 9.31 9.87 8.24
9MO 9.44 9.98 8.29
1YR 9.41 9.97 8.27
東京時間10:50現在 参考値
週末の衆院選、来週の米雇用統計、消費者物価指数などをにらんで短期ボラは高い水準での推移
