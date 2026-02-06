　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　12.00　6.79　9.96　7.84
1MO　10.20　6.42　8.66　7.35
3MO　9.84　6.54　8.56　7.49
6MO　9.67　6.69　8.62　7.69
9MO　9.65　6.89　8.70　7.86
1YR　9.52　6.92　8.71　7.91

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　10.28　12.13　9.08
1MO　9.12　10.40　8.30
3MO　9.18　9.91　8.25
6MO　9.31　9.87　8.24
9MO　9.44　9.98　8.29
1YR　9.41　9.97　8.27
東京時間10:50現在　参考値

週末の衆院選、来週の米雇用統計、消費者物価指数などをにらんで短期ボラは高い水準での推移