お笑いコンビ「ガクテンソク」よじょう（44）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。プライベートでの姿が反響を呼んでいる。

よじょうは「狩猟に行ってきました」と書き出し、「狩猟の師匠達に色々教えてもらいました！が、まだまだ若輩ハンターです」と投稿。雪原を背にしたハンター仲間との写真を公開した。

そして「僕の行った地域は今年どんぐりが豊作で熊が降りて来ずでしたが皆さんお気をつけて！」と呼びかけながら、「猪とアナグマと熊の火鍋 ジビエ火鍋最高やで！お手製できるように精進しないとです」とつづった。

さらに「ローストヴェニソン あと撮り忘れたけど鹿のヒレカツは激烈に美味いです！アナグマはすき焼きでも」と、料理の写真も披露し、「マジで命に感謝です」と伝えた。

この投稿にフォロワーからは「ワイルドなんは、髪型だけやなかったんやなぁ」「もう似合いすぎて好き」「雪の中お疲れ様です！！！」「かっこいい」「凄い」「雪もお肉の写真もすごい」などの声が集まった。

よじょうは2024年に出演したテレビ番組内で、狩猟免許を取得していることを告白。「めっちゃ難しい。試験通って、調査とかいろいろ受けて…だいぶかかります」と説明し、取得後に「害獣駆除で1頭仕留めてます」とアピールしていた。