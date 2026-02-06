子ネコが瀕死状態から奇跡の回復→新しい家族に出会った感動秘話　保護ネコを救う人気写真家に密着

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

2月6日（金）放送の同番組では、「命を繋ぐシャッター 保護ネコ写真家の挑戦」などを紹介する。

【写真】雪道散歩に1分で「無理！」 寒さに負けちゃうワンちゃん

今回のゲストは、いぬコメンテーターの杉浦太陽が3回目の出演。

飼っている2匹の飼いいぬについて、そして先日生まれたばかりの赤ちゃんとワンちゃんたちとの様子について聞く。

◆日本列島ネコいぬニュース24時

「日本列島ネコいぬニュース24時」のコーナーでは、寒さに負ける（？）ネコいぬたちの愛らしい姿を紹介する。

雪道散歩に出たものの1分で「無理！」と自宅へ引き返すいぬや、コタツに人間のように座ってテレビを鑑賞するネコ。

さらにはコタツを秘密基地にして宝物のビニール袋を集めたり、5匹で重なり合って暖をとる「巨大ネコ団子」など、見ているだけで心が温まる映像が満載だ。

◆命を繋ぐシャッター 保護ネコ写真家の挑戦

SNSフォロワー50万人を超える保護ネコ写真家に密着。

保護ネコがより美しく、かわいく見えるような写真を撮影し、SNSで発信することで、これまでに約300匹を譲渡へつなげてきたという。

滋賀県での地域ネコ活動の様子や、ひん死の状態から奇跡の回復を遂げ、新しい家族に出会った子ネコたちの感動秘話を公開。

「1匹でも多く救いたい」という写真家の熱い思いに迫る。