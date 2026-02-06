三菱自が大幅高で４連騰、１０～１２月期営業増益でアセアン新型車が好発進

三菱自動車工業<7211.T>が大幅高で４連騰。同社は５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は１兆９７６５億３３００万円（前年同期比０．６％減）、営業利益は３１６億２７００万円（同６９．８％減）、最終損益は４４億８９００万円の赤字（前年同期は３３２億３０００万円の黒字）と減収・最終赤字となった。一方、１０～１２月期では約５％の増収で営業増益、最終黒字転換となっている。今後の業績の底入れを期待した買いが優勢となったようだ。



４～１２月期の販売実績と足もとの需要動向を踏まえ、通期の業績予想は売上高のみ従来の見通しから８００億円増額して２兆９０００億円（前期比４．０％増）に修正した。４～１２月期は国内ではモデル刷新で販売台数を拡大し、シェアは改善傾向を続けた。アセアンでは新型車の投入効果が出て、ＳＵＶ（スポーツ多目的車）の「デスティネーター」が好調な滑り出しとなっているという。



出所：MINKABU PRESS