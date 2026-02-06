オムロン<6645.T>が大幅に４日続伸している。同社は５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。売上高予想を従来の見通しから１００億円増額して８５５０億円（前期比６．６％増）、税引き前利益予想を２０億円減額して５２５億円（同８１．０％増）に見直した。最終利益予想は据え置いている。保有する上場株式の評価替えによる影響が利益予想に響くものの、制御機器事業は世界的なＦＡ（ファクトリー・オートメーション）需要やＡＩ関連需要を追い風に高成長が続いており、業況を評価した買いが優勢となった。



４～１２月期の売上高は６１４２億８８００万円（前年同期比６．０％増）、最終利益は１４３億３８００万円（同９９．６％増）となった。制御機器事業はＦＡ需要の回復に加えて、先端半導体やデータセンター向け二次電池関連の需要を獲得する形で、１０～１２月期の受注水準は急上昇した。



出所：MINKABU PRESS