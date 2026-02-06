【B1第22節 見どころ】宇都宮は中1日で長崎と激突…三河との上位対決に挑む北海道は真価が問われる

2月6日から同8日にかけて、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦が開催される。

ブレックスアリーナ宇都宮では、東地区2位の宇都宮ブレックスと西地区1位の長崎ヴェルカが激突。地区首位争いを繰り広げる宇都宮は、アウェーで行われた東アジアスーパーリーグ（EASL）から中1日という過密日程を強いられる。疲労が懸念される中、勝利するためには選手たちの背中を押すファンの大声援が不可欠だ。

10名弱のローテーションで戦う宇都宮にとって、前節から復帰した高島紳司の存在は心強い。機動力のある高島に加え、EASLではロスター外となったアイザック・フォトゥが今節のキーマンだ。長崎はディフェンス力もさることながら、最も脅威となるのは1試合平均93.5得点を誇るリーグトップのオフェンス力。平均22.6得点のスタンリー・ジョンソンを筆頭に、イヒョンジュン、ジャレル・ブラントリーといったスコアラーに対し、宇都宮はチームのアイデンティティである堅守を発揮できるかが問われる。

長崎はリーグ一番乗りで30勝に到達。今節は立ちあがりから攻守にわたって積極性を見せて主導権を握りたいところ。馬場雄大がその原動力となれるか注目したい。前節から3ポイントシュート精度を上げることができれば、宇都宮相手にアウェー連勝も十分可能。ベンチメンバーではかつて宇都宮に所属した星川堅信と山口颯斗に大きな期待がかかる。

主力が負傷離脱した北海道は正念場［写真］＝B.LEAGUE

宇都宮と勝率で並ぶ東地区首位のレバンガ北海道は、前節に引き続きホームでの2連戦。西地区3位につけるシーホース三河との上位対決をものにできるか。北海道は経験豊富なケビン・ジョーンズがケガで離脱するアクシデントが発生。この逆境でチームの真価が問われるほか、新加入したジョシュア・スミスの適応力もカギを握る。インサイドの攻防を制するには、身長2メートルの高さを武器とする木林優の奮闘も不可欠だ。

島根スサノオマジックは前節の試合で北川弘と飯尾文哉が負傷。今節行われる滋賀レイクスとのホームゲームは総力戦で連勝を目指す。平均86.9失点とディフェンスに課題を残す滋賀に対し、強みのオフェンス力を発揮して試合を優位に進められるか。中村太地がコンスタントに3ポイントシュートを射抜いて攻撃をけん引したい。岡本飛竜とダマムッサには、途中出場からチームに勢いを与えるプレーが求められる。

ドラフト2位指名を受けた赤間のデビューはあるか［写真］＝B.LEAGUE

日立市池の川さくらアリーナでは、茨城ロボッツがファイティングイーグルス名古屋を迎え撃つ。茨城は今シーズン最後の日立開催で5連敗からの脱出を図る。前節はホームで三河に完敗。オフェンスでは3試合連続で60得点台に抑え込まれている。アグレッシブな守備で流れをつかみ、いかに素早い攻撃からスコアを積みあげられるかがポイントになるだろう。「B.LEAGUE DRAFT 2026」で茨城から1巡目2位で指名を受け、特別指定選手として加入した赤間賢人のデビューにも注目が集まる。

文＝小沼克年

B1リーグ戦の第22節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節は名古屋ダイヤモンドドルフィンズの選手たちに注目したい。ここまで全試合に先発出場している今村佳太が400試合出場まで2、1000アシストまで12としているほか、張本天傑と中東泰斗は過去54人が達成した400回3ポイント成功が目前に迫っている。その他にもスコット・エサトンは2000リバウンドまで25と射程圏内にとらえており、ホームで怒涛の記録ラッシュとなりそうだ。

◆■B1第22節試合日程

・宇都宮ブレックス vs 長崎ヴェルカ（＠ブレックスアリーナ宇都宮）



GAME1：2月6日（金）19時05分～ GAME2：2月7日（土）17時05分～

・レバンガ北海道 vs シーホース三河（＠北海きたえーる）



GAME1：2月7日（土）14時05分～ GAME2：2月8日（日）13時05分～

・千葉ジェッツ vs アルバルク東京（＠LaLa arena TOKYO-BAY）



GAME1：2月7日（土）14時05分～ GAME2：2月8日（日）14時05分～

・島根スサノオマジック vs 滋賀レイクス（＠鳥取県民体育館）



GAME1：2月7日（土）14時05分～ GAME2：2月8日（日）14時05分～

・広島ドラゴンフライズ vs 秋田ノーザンハピネッツ（＠エフピコアリーナふくやま）



GAME1：2月7日（土）14時05分～ GAME2：2月8日（日）14時05分～

・茨城ロボッツ vs ファイティングイーグルス名古屋（＠日立市池の川さくらアリーナ）



GAME1：2月7日（土）15時05分～ GAME2：2月8日（日）15時05分～

・群馬クレインサンダーズ vs 大阪エヴェッサ（＠オープンハウスアリーナ太田）



GAME1：2月7日（土）15時05分～ GAME2：2月8日（日）15時05分～

・越谷アルファーズ vs 仙台89ERS（＠越谷市立総合体育館）



GAME1：2月7日（土）15時05分～ GAME2：2月8日（日）15時05分～

・川崎ブレイブサンダース vs 琉球ゴールデンキングス（＠東急ドレッセとどろきアリーナ）



GAME1：2月7日（土）15時05分～ GAME2：2月8日（日）15時05分～

・富山グラウジーズ vs 佐賀バルーナーズ（＠富山県西部体育センター）



GAME1：2月7日（土）15時05分～ GAME2：2月8日（日）14時05分～

・三遠ネオフェニックス vs 横浜ビー・コルセアーズ（＠浜松アリーナ）



GAME1：2月7日（土）15時05分～ GAME2：2月8日（日）15時05分～

・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs サンロッカーズ渋谷（＠IGアリーナ）



GAME1：2月7日（土）15時05分～ GAME2：2月8日（日）15時05分～

・京都ハンナリーズ vs アルティーリ千葉（＠京都市体育館）



GAME1：2月7日（土）15時05分～ GAME2：2月8日（日）14時05分～

