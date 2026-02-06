ＥＤＰがストップ高カイ気配に張り付く、人工ダイヤ関連の象徴株としての位置付けで投資マネーの攻勢加速

イーディーピー<7794.T>への投資資金流入が加速、１５０円高はストップ高となる１０４７円カイ気配に張り付いている。同社は人工ダイヤモンド関連の象徴株としての位置付けで物色人気が加速している。日米関税合意に基づく５５００億ドル、日本円にして８６兆円規模の対米投融資では、その第１号案件として人工ダイヤの米国での生産計画が候補に挙がっているが、人工ダイヤは半導体製造プロセスにおける、ヒートシンクや研磨、ダイシングといった工程で重要な役割を担うだけに世界的に注目度が高い。



また、シリコンウエハーに代替する基板材料としても研究が進んでいる。そうしたなか、同社は今月２日に、半導体製造装置で加工可能な大型ダイヤモンドウエハーの開発に関する産業技術総合研究所との共同研究成果を発表すると開示しマーケットの耳目を驚かせた経緯がある。シリコンウエハー規格に準拠し、かつ半導体製造プロセスに耐え得るダイヤモンド／シリコン複合ウエハーの製造技術を確立したとしており、今後、複合ウエハー作製技術の知的財産権の取得を共同で進めるとともに、量産体制の確立に努める方針。なお、同社は既に昨年２月中旬に世界最大級の大型ダイヤモンド単結晶基板の発売を発表するなど、早くから同分野への注力姿勢を鮮明としている。



出所：MINKABU PRESS