デンカ <4061> [東証Ｐ] が2月6日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.2倍の137億円に急拡大したが、通期計画の190億円に対する進捗率は72.1％にとどまり、5年平均の92.7％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比60.9％増の52.9億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は69.1億円の黒字(前年同期は12.4億円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の2.4％→9.0％に急改善した。



株探ニュース

