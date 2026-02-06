ユニチカ <3103> [東証Ｐ] が2月6日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比75.8％増の88億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の60億円→90億円(前期は46.9億円)に50.0％上方修正し、増益率が27.8％増→91.8％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の11.7億円→41.7億円(前年同期は35.4億円)に3.6倍増額し、一転して17.8％増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比3.1％増の39.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.4％→10.1％に大幅改善した。



株探ニュース

