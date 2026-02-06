6日11時現在の日経平均株価は前日比72.44円（-0.13％）安の5万3745.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は655、値下がりは863、変わらずは73。



日経平均マイナス寄与度は70.86円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、中外薬 <4519>が39.21円、コナミＧ <9766>が26.24円、キッコマン <2801>が18.38円、リクルート <6098>が17.25円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を101.28円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が29.92円、味の素 <2802>が24.00円、バンナムＨＤ <7832>が17.75円、レーザーテク <6920>が11.50円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は建設で、以下、食料、電気機器、電気・ガスと続く。値下がり上位には医薬品、その他製品、精密機器が並んでいる。



※11時0分6秒時点



株探ニュース

