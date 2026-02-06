卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」は、5日に中国・海口市でグループステージの第2戦が行われた。アジア各国の有力選手が集まる中、日本から出場している選手たちも2戦目を戦っており、それぞれが奮闘を見せている。

■張本智は香港選手に敗れ初黒星

今大会は、男女それぞれが4名ずつの8グループに分かれて総当たり戦を行い、各組の上位2名が決勝トーナメントに進出する形式。第2戦はグループ突破に向けても重要な一戦となった。

女子シングルスでは、世界ランキング10位の早田ひな（日本生命）が同12位の申裕斌（韓国）と対戦。パリ五輪の3位決定戦でもしのぎを削った強敵に対し、フルゲームの接戦を制して3－2で勝利を収めた。同6位の張本美和（木下グループ）は、同25位の金娜英（韓国）に第1ゲームを先取されながらも、その後3ゲームを連取し、3－1で逆転勝ちを飾った。

また、2選手が中国勢との注目の戦いに挑んでおり、橋本帆乃香（デンソーポラリス）は、世界8位の陳熠（中国）と接戦を演じた末に3－1で勝利し、価値ある1勝を手にした。また、赤江夏星（日本生命）は同2位の王曼碰（中国）に挑んだが、ストレートで敗れ、トップ選手に力を示された。

男子シングルスでは、世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）が34歳のベテラン・黄鎮廷（香港）に2ゲームを先取される苦しい展開に。第3ゲームを11－3で取り返したものの、第4ゲームを落とし、1勝1敗となった。一方、戸上隼輔（井村屋グループ）は世界27位の陳垣宇（中国）を相手にストレート勝利を収め、グループ6で首位に浮上。田中佑汰（金沢ポート）は同23位の周啟豪（中国）にストレートで敗れ、1勝1敗となった。

男女合わせて10名が出場している日本勢。6日にはグループステージ第3戦が行われる予定で、誰が決勝トーナメント進出を果たすのか注目が集まる。