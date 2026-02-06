「なめこ」以外のきのこは水洗い不要！冷凍でうまみ激増？定番5種の栄養と「グアニル酸」を最大化する食べ方

食卓を彩り、私たちの健康を支える四季折々の野菜と果物。せっかくなら、おいしく上手に食べたいもの。野菜と果物を知り尽くした“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、今回の主役は、鍋料理に欠かせない、きのこの栄養とおいしさをアップさせる技をお伝えします。



文・写真＝堀基子

今回の主役は、鍋料理に欠かせない、きのこです。

ダイエットの強力サポーター！

スーパーの野菜コーナーに並んでいますが、野菜ではなく菌類の仲間。菌が成長して子実体という姿になったものが、きのこの正体です。きのこは風味と食感がよく、食べごたえがあるのに、脂質やカロリーが非常に少なく、ダイエットの強い味方になってくれるので、私自身も毎日の食卓に欠かさず登場させています。

では、栄養成分が少ないのかといえば、むしろ逆！うま味成分で知られるグルタミン酸などのアミノ酸が豊富なうえに、糖質や脂質の代謝に役立つビタミンB1やB2、造血のビタミンと呼ばれる葉酸、体内の余分な塩分の排出に役立つカリウム、腸内環境を整え、糖質の吸収を穏やかにして食後血糖値の急激な上昇を抑え、コレステロールを吸着して排出を助けてくれる水溶性食物繊維、便通を改善してくれる不溶性食物繊維なども含まれている、まさに超ヘルシー食材なのです。

定番5種の栄養とおいしい食べ方

ここからは、定番きのこ5種類として、しいたけ、まいたけ、ぶなしめじ、エリンギ、えのきたけの注目ポイントをご紹介しましょう。

■日光浴でビタミンDが増加！【しいたけ】

しいたけに含まれる成分エルゴステロールは、紫外線を浴びるとビタミンDに変化します。ビタミンDは免疫機能を調整する働きやカルシウムの吸収を促進する効果が期待できます。生しいたけは30分〜1時間、乾しいたけ（干ししいたけ）は1〜2時間、軸を上にして日に当てるだけで、ビタミンDを増やせるとのことで、私も天気のいい日にはベランダでしいたけを日光浴させています。

■一緒に浸け込めば肉を柔らかに【まいたけ】

まいたけもビタミンDが豊富で、リラックス効果で知られるGABA、免疫力を活性化するベータグルカンなども含まれています。まいたけはたんぱく質分解酵素を含むため、肉の下ごしらえの際、一緒に浸けておくと肉が軟らかく仕上がるので、私はよく鶏肉や豚肉とまいたけを一緒にポリ袋に入れ、にんにくとお好みのハーブ、塩、粗びきこしょう、オリーブオイルで漬け込んでから焼くのですが、それは美味に仕上がりますよ。

■アルコールの分解を助ける【ぶなしめじ】

ぶなしめじにもGABAやベータグルカンが含まれていますが、注目したいのはオルニチンという成分です。脂肪燃焼効果が期待される他、アルコールの分解を助けて二日酔いを防ぐ効果で注目されているオルニチンが、なんとシジミの約5〜7倍も含まれているそうで、私はお酒の席のメニュー選びにも、ぶなしめじが入っているか、気にするようになりました。

■脂肪の吸収を抑える【エリンギ】

エリンギの嬉しい効果は、油を使ったメニューに加えると、脂肪の吸収が穏やかになるそうで、わが家では青菜炒めや野菜炒めに欠かせないアイテムになっています。また、GABAやベータグルカンが含まれているのも嬉しいポイントです。

■ダイエット効果に期待【えのきたけ】

えのきたけは、過剰な体脂肪を分解して体外に排出する働きや、コレステロールの吸収を妨げる効果が期待される、キノコキトサンという成分が含まれているため、オンラインダイエット講座を主宰している私にとっては救世主のような存在です。

ここからは、きのこをよりおいしく楽しむ取り扱い方をご紹介します。

うまみと栄養を最大化するトリセツ

まず、水洗いは厳禁！水洗いすると香りが落ちるので、汚れは湿らせたキッチンペーパーで軽く拭く程度で十分です。ただし、なめこはぬめりの中におがくずなどが入っている場合があるので、ザルに入れてサッと軽く水洗いしましょう。

保存するなら冷凍がオススメ。生のまま冷凍することで細胞壁が壊され、分解酵素が働き、うま味がグッとアップします。調理の際は凍ったまま加えればOKです。さらに、加熱調理することで、再び酵素が働き、うま味成分のグアニル酸が多量に生成されて、生のまま調理するより、おいしく仕上がります。よく使う数種類を切って一緒に冷凍しておくと、お味噌汁、煮浸し、炒め物などに便利です。

うま味成分グアニル酸をより増やすためには、60℃〜70℃の温度帯でじわじわと加熱するのがコツです。沸騰させてグツグツ煮ると、風味が飛んでしまい、苦味が出てくる場合もあるのでご注意くださいね。調理の際は、火にかける前に煮汁に冷凍きのこを入れ、鍋底から泡が立ってきたら火を弱め、きのこに火が通るまで煮ると、うま味と香りが引き立ちますよ。

調理の際に切り落とした軸は、うま味たっぷりなので、きんぴらや炒め物などに使ったり、細かく刻んで、肉団子、餃子、ハンバーグなどに活用したりしましょう。

軸もごちそう！「鶏えのき団子の塩糀鍋」

私は鍋料理の際、えのきたけの上の2/3はそのまま具材として加えますが、切り落とした下1/3は、おがくずが付いた部分だけを除いて細かく刻み、肉団子に使います。そのレシピをご紹介しておきますので、ぜひお試しになってみてくださいね。

【​鶏えのき団子の塩糀鍋】

えのきたけのみじん切りと、塩糀のたんぱく質分解酵素のパワーで、鶏ひき肉のお団子がしっとり＆ふっくらと仕上がります。紹介するレシピはスープも塩糀の味で仕上げましたが、鶏がらスープ、和風だし、キムチ鍋、カレー風味などでも美味に仕上がります。

■材料（2人分）

鶏ひき肉200g

長ねぎ1本

えのきたけ1パック

まいたけ1パック

しいたけ4枚

白菜1/4玉

木綿豆腐1/2丁

塩糀大さじ1強

おろししょうが小さじ2

おろしにんにく小さじ2

あらびきこしょう少々

スープ（水500mL＋塩糀大さじ3）

ごま油小さじ1

■作り方

（1）長ねぎの青い葉の柔らかい部分をみじん切りに、えのきたけの軸とまいたけの石づきとしいたけの軸は細かく刻み、鶏ひき肉とともに食品用ポリ袋に入れ、塩糀、おろししょうが、おろしにんにく、あらびきこしょうを加え、袋の空気を抜き、手でよくもみながら混ぜ合わせます。

（2）長ねぎの白い部分は厚く斜めに切り、まいたけとしいたけと白菜と豆腐は食べやすい大きさに切り、鍋に並べ、塩糀を水で溶いて注ぎ、強火にかけます。

（3）煮立ったら、（1）の肉団子のたねを大さじですくって加え、フタをして加熱し、火が通ったら仕上げにごま油をたらして出来上がりです。

堀 基子（ほり・もとこ）

野菜ソムリエ上級プロ。1961年生まれ、東京都出身、沖縄県在住。ベジコラボokinawa代表。