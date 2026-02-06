【ロンドン＝市川大輔】英国政府は５日、ＡＩ（人工知能）で作成した「ディープフェイク」と呼ばれる画像や動画を検出する技術の基準を作ると発表した。

政府による技術基準の策定によって民間の開発を促す狙いがあり、世界初の取り組みとしている。

基準作りは、米マイクロソフト（ＭＳ）などＩＴ大手や専門家と連携して行う。英国のリズ・ケンドール科学・イノベーション・技術相は、「英国はディープフェイクの悪用との戦いを世界的にリードする」と述べた。

生成ＡＩの進化と普及で、専門的な知識や技術がなくてもディープフェイクの作成が可能になり、他人の画像を性的に加工してＳＮＳに投稿する行為や詐欺、なりすまし行為などが世界的に問題となっている。英政府によると、ディープフェイクの画像や動画の共有数（推計値）は、２０２３年に５０万件だったが２５年には８００万件へ急増したという。

英政府は１月、Ｘ（旧ツイッター）に他人の画像を性的に加工した投稿が相次いだ問題を受けて調査を始めたほか、ＭＳが主催する「ディープフェイク検出チャレンジ」に資金を提供した。また、相手の同意を得ずに、性的な画像を作ることを違法とする法案も議会に提出している。