エスエス製薬は、アレルギー専用鼻炎薬「アレジオン20」とVTuberグループ「ホロライブ」がコラボレーションした期間限定キャンペーン「24時間兎に角常にわたしオン！花粉の季節はアレジオン！」を2月7日より開催する。期間は4月15日まで。

2025年に行なわれた前回に続いて、アレジオンとホロライブがコラボ。“かわ余”なくしゃみが魅力の百鬼あやめさん、2年前にくしゃみ演技を披露した兎田ぺこらさん、個性的なくしゃみの常闇トワさんを起用し、自ら花粉症であると公言している三人が「アレジオン20」の魅力を伝えていく。

第1弾として、3人によるアレジオンオリジナルのコラボ楽曲とミュージックビデオを2月6日18時に公開。第2弾では自らの花粉症の経験を交えた3人によるライブ配信を2月27日に実施するほか、第3弾としてアレジオンとコラボした「描き下ろし限定トレカセット」などが登場予定となっている。

百鬼あやめさん

兎田ぺこらさん

常闇トワさん

