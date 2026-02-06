「社内デマルシェ」の契約企業に、賞味期限が迫る食品を従業員に無料提供するサービス開始
物流応援団は、社内設置型冷凍販売サービス「社内デマルシェ」の契約企業向けに、販売期限を迎える食品を従業員へ無料で提供する新サービスを開始した。
販売商品例（チャーハン)
「社内デマルシェ」は初期費用無料で、ランチ・軽食用の冷凍食品、デザート、夕食用の精肉店の惣菜までをほぼ原価で販売するサービス。
今回開始した取り組みは、メーカーや商社と連携し「食べられるものをゴミにしない」というSDGsの理念に基づき実施するもの。賞味期限まで1〜2カ月程度の加工食品(総菜系、デザート系、漬物など)を不定期で提供することで、食品ロス削減と企業の福利厚生の充実を同時に実現する。無料で提供する食品は、社内デマルシェ担当スタッフが届ける。
