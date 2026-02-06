「コンサバ服が苦手」→【しまむら】にいいのある！ 40・50代が似合う♡「洗練トップス」

コンサバ服は無難だけど、どこかしっくりこない……そんなときにちょうどいいのが、【しまむら】の大人向けブランド、【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】のアイテムです。きれい見えするボーダートップスや、一枚でサマ見えが叶いそうなカーディガンなど、40・50代の大人世代に似合う「洗練トップス」をご紹介します。

コード刺しゅうでほどよく華やかなニットトップス

【SEASON REASON by Lin.&Red】「ニットプルオーバー」\1,639（税込）

白ベースにコード刺しゅうのフラワーをあしらったニットトップス。フラワーモチーフのさりげない立体感が、着こなしに華やぎを添えてくれます。公式インスタグラムによると「毎日使いたくなる、着心地の良いニット」とのことなので、ストレスフリーに着られそうかも。さらに、マシンウォッシャブルや毛玉の発生を防ぐアンチピリングの機能が付いているのもうれしいところ。パンツにもスカートにも好相性な丈感も魅力です。

クリーンな印象へ導くボーダートップス

【SEASON REASON by Lin.&Red】「ボーダープルオーバー」\1,639（税込）

ネイビーベースに細ピッチボーダーを施したトップスは、カジュアルながらもクリーンな印象が魅力。ゆとりのあるシルエットで体のラインを拾いにくく、40・50代のデイリーにちょうどいい一枚です。袖口をキュッと絞ったデザインが腕にほどよいボリュームを生み、こなれ見えにひと役。きれいめに寄せたい日は、写真のようにシャツをレイヤードするのがおすすめ。

一枚でサマ見え！ レイヤード風カーディガン

【SEASON REASON by Lin.&Red】「カーディガン」\1,639（税込）

一見ミニマルな見た目ながら、首元と袖口にあしらったフリルが女性らしさを引き出してくれそうな一枚。モノトーンで統一されているのでフェミニンに寄りすぎず、カジュアルからフォーマルまで幅広い装いに馴染みやすい予感。一枚で着るだけでしゃれ見えが叶い、思わずヘビロテしてしまいそうです。

ラフになりすぎないきれいめパーカー

【SEASON REASON by Lin.&Red】「ワイドジップパーカー」\2,420（税込）

リラックスしたいけれど、ラフ見えは避けたいときにちょうどいいパーカー。ほどよくボリュームのあるフードが立体感をつくり、顔まわりのすっきり見えを後押し。ダブルジップ仕様なので、下のジップを上げて抜け感をプラスする着こなしもおすすめ。インナーにボーダートップスを合わせれば、肩の力が抜けた大人の休日スタイルの完成です。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase