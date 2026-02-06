高市早苗・首相の台湾有事をめぐる発言以降、日中間で緊張が高まっている。そんななか、「中国が最も恐れる男」と呼ばれ、日中関係についての提言をメディアで続ける対中強硬派の垂秀夫・前駐中国大使が、妻子がありながら中国出身の女性A子さんと"二重生活"を送っている現場を掴んだ。垂氏は、A子さんが子供とともに住むマンションに、頻繁に通っているのだ。そして、垂氏の二重生活は、現役の外交官時代から続いていた可能性もあるという。日本外交にとっての重大リスクが放置されてきたとも言えるのではないだろうか──。【全3回の第2回。第1回から読む】

【写真】中国出身女性・A子さんのマンションから出てきた垂秀夫氏。週末にA子さん宅に通う姿が何度も目撃された

女性を直撃すると「ただの友達です」

垂氏と都内のマンションに住む中国出身のA子さんの関係はいつから始まったのだろうか。

ここに本誌・週刊ポストが入手した2枚の写真がある。1枚はホテルの部屋のような場所で今より若い垂氏と思しき男性と、ロングヘアのA子さんと見られる女性が並んでベッドに腰を掛け、間に幼児がいる。男性はカメラに向けてサムアップ、幼児は両手でピースサイン、女性は小さなぬいぐるみを顔の前に持ちあげて幸せそうな雰囲気だ。

もう1枚は屋外。牛の姿を象ったベンチにポロシャツ姿の垂氏と思しき男性と幼児、若い姿のA子さんと見られる女性の3人が肩を寄せ合うようにして微笑んで写っている。

2枚の写真の幼児には、A子さんの子供の面影がある。写真が本物であれば、子供の現在の年齢と比べると数年〜10年ほど前に撮影されたものと考えられる。

垂氏とA子さん母子は10年来の関係があるのだろうか。

本誌はA子さんに話を聞いた。

A子さんは生活のなかで日本名を使っている形跡もあったが、マンション近くで中国名で呼びかけると、A子さんは「はい」と答えた。

──垂秀夫さんとお付き合いしている？

「（3秒ほど無言）あっ、ただの友達です」

──先週（1月24日）もその前々週（1月11日）も垂氏があなたのマンションに泊まっている。

「それはただの友達ですね、ちょっと考えすぎですね」

そこで3ショット写真を見せると、A子さんは「この写真はどこから？｣と言いながらホテルらしい部屋のベッドに3人が座った写真を指さして、

「これ、隣に人がいる、私の夫が隣にいるの。一緒にいるんです」

──写真には写ってなかったということですか？

「はいそうです」

──ご主人は中国の方？

「はい」

──垂さんと知り合ったのはいつ？

「それはノーコメントですね」

A子さんは垂氏とのお付き合いについて、「していない、していない」と何度も否定した後、「じゃあね、バイバイ」と言って去っていった。

A子さんの言うように写真撮影当時の部屋のなかに「中国人の夫」なる人物がいたのだとしても、本誌が取材した限りでは、現在のマンションにA子さんとともに出入りする男性は垂氏以外に確認できなかった。

A子さんは垂氏との交際は否定しながら、3ショット写真が本物であることを前提に応答した。

そうであれば、2人が知り合ったのは垂氏の退官後ではなく、少なくとも垂氏が現役の外交官時代で、中国大使の頃にはすでにA子さん母子と関係があったことになるのではないか。

続く第3回記事では、外交官が赴任先の国の女性と親密な関係を持つことの外交危機管理上のリスクを指摘するとともに、垂氏にA子さんとの関係について話を聞いている。

※週刊ポスト2026年2月20日号