ＴＢＳ田村真子アナウンサーの衣装にネットは大興奮だ。

写真撮影の腕前が話題の「かが屋」加賀翔が５日までに自身のインスタグラムを更新し、「ラヴィット ! 皆さんの写真の続き！」とつづり、写真をアップ。３日に放送された「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）のオフショットをアップした。その日は、ＭＣを務める田村アナと「麒麟」川島明の誕生日会が開催された。

３日に３０歳を迎えた田村アナは、アイドルグループ「≠ＭＥ」櫻井ももからプレゼントされた衣装を着用。フリフリのドレスに、頭にはティアラをつけ、全身アイドルになりきった。

この姿を見たネットは「田村アナのアイドル姿がかわいすぎる件について」「アイドルコスめっちゃ可愛いしメイクもすげー可愛い」「アイドル顔負け！」「田村アナのメイクがいつもと違うの分かりやすい〜アイドルメイク可愛い」「あまりにも現役すぎる」「メイクもいつもと違っててめちゃくちゃ似合ってる！」「朝番組とは思えない破壊力」「やっぱり美人はなんでも似合うなぁ〜」「なんでこんなアイドルの衣装似合うの、かわいい」「衣装がびっくり似合うのがすごい！」と絶賛。

また「これだけ見たら田村アナどうした？衣装」「３０でアイドル衣装いける田村アナすごいなww」「３０歳！?見えなすぎる」「人妻３０歳とは思えないｗ」「ラヴィットに普通にナチュラルに本当に美人な大人っぽいアイドル出てる誰？って思ったら誕生日でティアラつけてる田村真子アナだったｗ」「ラビットで可愛いアイドルが出てるな 誰だろと思ったら田村アナだった。お姫様コスはずるい」「テレビつけたら田村アナがアイドルになってて何事？」と沸いた。