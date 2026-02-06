スポニチ

　ミュージシャンの野宮真貴（65）が6日までに自身のインスタグラムを更新。女優の小泉今日子、タレントのYOUとの3ショットを公開した。

　「ライブを存分に楽しんで、グッズを買って楽屋におじゃましたら、なんとYOUちゃんもいて『キャー！』っとなって三人で写真を撮りました」と投稿。

　4日の小泉のNHKホールでのライブでの出来事を明かし、3ショットなどをアップした。

　そして、「3月の私のビルボードライブにゲスト出演してくださるお二人　歌ってもらう曲のお話も出来て、最高に素敵なライブになる予感しかありません　小泉さん、YOUさん、どうぞよろしくお願いします　私のバースデー＆45周年前夜祭ライブお楽しみにね」とつづった。

　この投稿にフォロワーらから「可愛い3人さん」「素敵すぎる華麗なる3人組」「お三人ともとってもかわいいです」「まきねぇさんは声も変わらずスタイルも変わらず　キョンキョンもユーさんも素敵です」などの声が寄せられている。

　小泉は4日に誕生日を迎え60歳になった。年明けから「KK60　〜コイズミ記念館〜　KYOKO　KOIZUMI　TOUR　2026」で全国を巡っている。