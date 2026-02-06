ミュージシャンの野宮真貴（65）が6日までに自身のインスタグラムを更新。女優の小泉今日子、タレントのYOUとの3ショットを公開した。

「ライブを存分に楽しんで、グッズを買って楽屋におじゃましたら、なんとYOUちゃんもいて『キャー！』っとなって三人で写真を撮りました」と投稿。

4日の小泉のNHKホールでのライブでの出来事を明かし、3ショットなどをアップした。

そして、「3月の私のビルボードライブにゲスト出演してくださるお二人 歌ってもらう曲のお話も出来て、最高に素敵なライブになる予感しかありません 小泉さん、YOUさん、どうぞよろしくお願いします 私のバースデー＆45周年前夜祭ライブお楽しみにね」とつづった。

この投稿にフォロワーらから「可愛い3人さん」「素敵すぎる華麗なる3人組」「お三人ともとってもかわいいです」「まきねぇさんは声も変わらずスタイルも変わらず キョンキョンもユーさんも素敵です」などの声が寄せられている。

小泉は4日に誕生日を迎え60歳になった。年明けから「KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」で全国を巡っている。